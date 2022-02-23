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个人收款码不停用！支付清算协会、支付宝、微信公告了

2022年02月23日08:57 | 来源：中国新闻网
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原标题：个人收款码不停用！支付清算协会、支付宝、微信公告了

　　“现行‘个人收款码’不关闭、不停用、功能不变。”中国支付清算协会22日晚发布关于优化条码支付服务的公告。

　　同时，中国支付清算协会称，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。用户使用“个人经营收款码”，服务不减、体验不变，赋码过程免费，并可享受更高效的交易对账等服务。

　　中国支付清算协会表示，下一步将指导会员单位，持续完善收款码服务功能，增强条码支付安全性，更好地满足用户多样化支付需求，维护用户合法权益，营造良好市场环境。

　　随后，微信、支付宝相继发布公告，明确个人收款码可继续使用。

　　22日晚，“微信公开课”公众号发布微信支付关于个人收款码相关情况的公告称，2022年3月1日之后，个人收款码可继续使用。

　　微信支付表示，2022年3月1日之后，结合用户收款情况，将陆续通过微信收款助手消息通知等方式发出邀请，在用户自愿情况下提供个人经营收款码，免费领取物料码牌，还能享受经营账本、经营分析等更多权益和服务。用户如果希望申请，“收款小账本”首页会逐步向用户开放申请入口，申请完成后可享受同等待遇。同时，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。

　　支付宝亦发布关于个人收款码相关情况的公告：2022年3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，享受包括提现免费等一系列现有服务；3月1日起，支付宝的个人收款码可升级“个人经营收款码”。升级过程完全免费。升级后，原有的收钱免费、提现免费等权益将继续享有，还将会享有更高的“敢收敢赔”保障额度等权益。

　　支付宝称，将结合用户的收款特征，对用户发出个人收款码升级邀请，在尊重用户选择的前提下，提供个人收款码升级服务。同时，用户原有个人收款码不停用、不关闭、功能不变。用户如果希望升级，也可在“商家服务”首页相关入口提交申请，升级完成后可享受同等待遇。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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