人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

知识点！盘点近年来“三农”工作关键词

2022年02月23日09:17 | 来源：人民网
小字号

2022年2月22日，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》公布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。

中央一号文件指出，要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健指出，今年中央一号文件把抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，目的就是把14亿多中国人的饭碗端得更稳更牢固，饭碗主要装中国粮。

做好“三农”工作，对于促进经济平稳健康发展、保持社会环境持续向好具有重要意义。中央一号文件指出，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

近十年中央一号文件都有哪些关键词？近五年“三农”工作有哪些重点任务？一起来回顾一下：

策划：李楠桦

制图：郭思邈

资料来源：新华社、中国政府网

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
知识点！盘点近年来“三农”工作关键词
　　2022年2月22日，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》公布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。…
交通运输部门开展各类志愿服务活动 营造暖心春运
　　人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月22日（春运第37天），全国预计发送旅客2836万人次，其中铁路650万人次，公路2050万人次，水路35万人次，民航101万人次。全国高速公路预计流量2801.06万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部