2022年2月22日，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》公布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。

中央一号文件指出，要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健指出，今年中央一号文件把抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，目的就是把14亿多中国人的饭碗端得更稳更牢固，饭碗主要装中国粮。

做好“三农”工作，对于促进经济平稳健康发展、保持社会环境持续向好具有重要意义。中央一号文件指出，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

近十年中央一号文件都有哪些关键词？近五年“三农”工作有哪些重点任务？一起来回顾一下：

策划：李楠桦

制图：郭思邈

资料来源：新华社、中国政府网

(责编：李楠桦、吕骞)