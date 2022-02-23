原标题：中央一号文件发布 强调守牢“两条底线”

《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件于22日正式发布，这也是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。文件提出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，我国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。因此，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，就成为应对百年变局和世纪疫情、推动经济社会平稳健康发展的重要基础。

今年的中央一号文件将“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”放在了第一位，强调坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

粮食生产离不开土地、种子、农业科技和农民的勤劳付出。2021年，从中央到地方，通过建设高标准农田、推进种业振兴、提升农业机械化水平等“藏粮于地”“藏粮于技”措施，以及进一步稳定种粮农民补贴、完善稻谷小麦最低收购价政策、完善粮食主产区利益补偿机制等政策，从而克服了不利因素，取得了全年粮食丰收。在今年的一号文件中，这些内容也都有了新的强化。

例如，在“藏粮于地”方面，一号文件明确强调，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。实行耕地保护党政同责，严守18亿亩耕地红线。还提出，2022年建设高标准农田1亿亩，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩，实施黑土地保护性耕作8000万亩。

在“藏粮于技”方面，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业。

同时，文件强调合理保障农民种粮收益，提出2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策等。

中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻表示，耕地是保障粮食安全的基础，只有农田的数量和质量有了保证，粮食安全才能够得到保障，才能真正做到把“饭碗端在自己手里”。中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英表示，对中国农业前景特别是粮食安全的预期乐观。中国的农产品供应总量在稳定增长，土地、技术、粮食亩产量等方面也有很大提升潜力。在“藏粮于地”“藏粮于技”等政策不断推进下，可利用的耕地资源对粮食生产是有保障的。

粮食安全的底线守牢了，不发生规模性返贫的底线也要守得更牢。脱贫攻坚取得了全面胜利，但巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的任务同样艰巨。

今年的中央一号文件强调，加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度，推动脱贫地区更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫群众生活更上一层楼。同时，保持主要帮扶政策总体稳定，细化落实过渡期各项帮扶政策，开展政策效果评估。

产业发展是解决脱贫人口就业、提升脱贫人口收入，从而巩固脱贫攻坚的关键。对此，一号文件也提出，巩固提升脱贫地区特色产业，持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业，促进农民就地就近就业创业，提高脱贫人口家庭经营性收入。

河北省邯郸市魏县曾是国家扶贫开发工作重点县，现在通过微工厂、产业园区、特色种养等产业发展，有效实现了脱贫人口就业和收入不断增长。

目前，魏县拥有箱包、服装、毛绒玩具、手工编织等各类“微工厂”近百家，年产值2亿多元。

魏县乡村振兴局局长郭福林介绍，魏县在脱贫摘帽后持续加大产业就业帮扶力度，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年以来，通过微工厂、产业园区、公益岗位等措施实现脱贫人口就地就业近6200多人。

据介绍，经过多年打造，我国已形成数十个产值超百亿元的乡村特色产业集群，催生了7000多个农业产业化联合体，完善了利益联结机制，扩大了农民就业增收的渠道。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，推进乡村产业高质量发展、打造重点领域产业集群是加快落实乡村振兴的重点。同时，一二三产业融合提高了农业的增值空间，要进一步建立利益联合机制，让农民能够分享收益，感受到国家改革发展的成果。

2022年是全面推进乡村振兴的重要一年。中央一号文件在扎实稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理、加大政策保障和体制机制创新力度、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导等方面进行了部署和规划。一号文件提出，压实全面推进乡村振兴责任。制定乡村振兴责任制实施办法，明确中央和国家机关各部门推进乡村振兴责任，强化五级书记抓乡村振兴责任。同时，扩大乡村振兴投入，加强乡村振兴人才队伍建设。

中央农村工作领导小组办公室有关负责人表示，要坚持稳字当头、稳中求进，扎实有序推进重点工作，以超常超强的力度和更强的执行力，不折不扣完成好今年“三农”各项工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。（记者 李志勇）

(责编：赵竹青、陈键)