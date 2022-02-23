原标题：中央一号文件来了！事关十四亿人“饭碗”的大事

22日晚间，2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(以下简称《意见》)正式发布。

与往年相比，今年的中央一号文件在粮食安全领域有着更多的“着墨”，提出若干举措，对稳定“大国粮仓”、端牢十四亿人的饭碗再加码。

为何加码粮食安全？

民以食为天，“三农”一直被中国官方视为经济社会的基石，2004年以来，中国已连续19年发布以“三农”为主题的中央一号文件，用以指引当年乃至更长一段时期中国的“三农”工作。

在今年中央一号文件中，共提出多达35条指导全年“三农”工作、推动乡村振兴的举措，其中，涉及粮食安全的举措约有10余条，并居于所有措施的前列。

“中国已开启了全面推进乡村振兴的新阶段，今年的中央一号文件与去年的中央一号文件一脉相承，去年主要提出了乡村振兴的总体战略，今年的中央一号文件则提出了更加细化的措施，指导乡村振兴要‘怎么干’，而在所有推进乡村振兴的工作之中，粮食安全居于首位。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来向中新社国是直通车记者表示。

粮食安全一直是中国“三农”工作的首要任务，专家表示，除了粮食安全一贯的重要地位以外，今年中央一号文件开篇就提“粮食安全”，还出于特殊时期和背景的考量。

姜文来表示，在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，一些国家对粮食出口进行了一定限制，国际粮食格局发生变化，世界形式复杂多变，这种时候必须要端稳本国“饭碗”，发挥粮食安全的“压舱石”作用。

中国国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员叶兴庆表示，当前，中国正经历百年未有之大变局，要警惕国际市场的变化，尤其对海外供应链的波动风险要始终保持警惕，积极应对国际市场波动，推进进口来源多样化。此外，中国是一个拥有14亿人口人口大国，粮食需求还将持续增长，必须始终绷紧粮食安全的一根弦。

《意见》提出，当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，中国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作。牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

多项举措“保粮仓”

对于如何端牢14亿人的饭碗，《意见》提出了多项细致举措，其涵盖了保产量、提高农民积极性、保护耕地、提高生产率等内容。

在保面积保产量方面，《意见》提出，要稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

在提高农民种粮积极性方面，《意见》提出，要合理保障农民种粮收益，健全农民种粮收益保障机制，2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。支持家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业多种粮、种好粮。聚焦关键薄弱环节和小农户，加快发展农业社会化服务，支持农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销合作社等各类主体大力发展单环节、多环节、全程生产托管服务，开展订单农业、加工物流、产品营销等，提高种粮综合效益。

在“藏粮于地”“藏粮于技”方面，《意见》提出，要落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守18亿亩耕地红线。全面完成高标准农田建设阶段性任务，2022年建设高标准农田1亿亩。大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业。

稳定“大国粮仓”有何新举措？

今年中央一号文件还聚焦调整粮食生产结构，提出要大力实施大豆和油料产能提升工程。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。开展盐碱地种植大豆示范。支持扩大油茶种植面积，改造提升低产林。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，中国大豆和油料进口依存度高，其中大豆进口依存度高达80%以上，近期国际上油料价格上涨明显，对中国油料进口造成一定影响。官方提出扩种油料和大豆，并提出相应举措，这有助于降低对进口的依赖，提高抵御外部风险的能力。

针对近年来极端灾害天气日益频发的趋势，《意见》提出，强化农业农村、水利、气象灾害监测预警体系建设，增强极端天气应对能力。加强中长期气候变化对农业影响研究。

“重大自然灾害对粮食生产有着很大的影响，防范重大灾害就等于减少粮食损失，近期中国极端降水、极端干旱的天气事件不断增加，中央一号文件提出这项措施，是适应气候变化趋势、提高灾害应对能力的必然之举。”姜文来说。

姜文来表示，今年中央一号文件还首次提出大力开展绿色高质高效行动，不仅仅单独抓粮食生产，而是将粮食安全与高质量发展、绿色发展和资源高效利用结合起来，努力创造多赢的粮食安全生产新格局，既着眼于国家重大战略，又能稳住农业基本盘的“饭碗”，具有重要的现实意义。(陈溯)

(责编：赵竹青、陈键)