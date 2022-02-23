人民网北京2月23日电 （记者李楠桦）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍2022年全面推进乡村振兴重点工作。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关粮食安全的提问时指出，从吃饱到吃好，从米面油到肉蛋奶，消费结构还在不断地升级，粮食需求仍然呈刚性增长的态势，结构性矛盾又不断地凸显，紧平衡的格局短期内难以改变，同时资源环境的约束也在加剧。所以在这种背景下，保障粮食安全这根发条，要拧得紧而又紧，工作要抓得实而又实。

针对粮食安全问题，唐仁健指出，我国粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情叠加影响的背景下，我国粮食价格保持基本稳定，市场运行平稳。这充分表明，我国粮食安全是有保障的，我们完全有能力、有信心靠自己端牢饭碗。

唐仁健表示，保障粮食安全重点是“三靠”：

一靠责任落实。在中国，抓粮食生产，不能完全按照比较优势和效益优先的原则来考虑。中央明确，今后主产区、主销区、产销平衡区都有责任保面积、保产量，主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。下一步，将全面落实粮食安全党政同责，会同有关部门，尽快制定出台省级党委政府粮食安全责任制考核办法，压实党委政府粮食安全责任。

二靠收益保障。粮食归根结底要靠农民去种，农民种粮能赚钱，国家粮食就安全。今年将推动健全农民种粮收益保障机制，力争做到政策保本、经营增效。政策上，适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。经营上，聚焦关键薄弱环节，大力发展农业社会化服务，带动小农户提高种粮综合效益。总之，就是要让种粮农民不吃亏、有钱挣，而且还尽可能多得利。

三靠基础支撑。关键是落实好藏粮于地、藏粮于技战略，坚决抓住种子和耕地两个要害，夯实粮食生产物质基础。在种子上，去年已经启动大规模的农业种质资源普查，开展种质资源库建设，不断强化种业知识产权保护。今年将打好政策组合拳，抓好种业振兴行动落实落地。在耕地上，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，实行耕地保护党政同责，确保18亿亩耕地实至名归，确保耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。此外，在农机装备上，也要分区域分品种补上农机装备短板弱项，强化现代农业技术装备支撑。

唐仁健表示，耕地是粮食生产的命根子，今年一号文件在耕地建设保护方面着墨较多，出台了一系列“长牙齿”的硬举措，归纳起来就是“保数量、提质量、管用途、挖潜力”。

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