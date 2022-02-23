人民网北京2月23日电 （记者李楠桦）“农村产业发展的目的是要带动农民就业增收，不能富了老板、忘了老乡，更不能把农户从产业链中挤出来，我们欢迎工商资本到乡村投资兴业，发挥资金、技术、管理、品牌等方面的优势，完善利益联结机制，带动农民一起干、一起赚，形成产业链优势互补、分工合作的格局。”中央农办专职副主任、农业农村部党组成员吴宏耀在今日上午举行的国新办新闻发布会上介绍，将支持各类农业社会化服务组织开展订单农业、加工物流、产品营销等社会化服务，让农民更多分享产业增值收益。

吴宏耀表示，乡村“五大振兴”第一个就是产业振兴。今年的中央一号文件对聚焦产业促进乡村发展提出了明确要求，重点是做好“三个着力”：

一是着力推进农村一二三产业融合发展。乡村产业要姓“农”，要在做优做强种养业的基础上，积极拓展农业的多种功能，挖掘乡村的多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等三大乡村产业。在纵向上，要打造农业的全产业链，推动产业向后端延伸，向下游拓展，由卖原字号向卖品牌产品转变，推动产品增值、产业增效。在横向上，要促进农业与休闲、旅游、康养、生态、文化、养老等产业深度融合，丰富乡村产业的类型，提升乡村经济价值。

二是着力发展县域富民产业。大力发展县域范围内比较优势明显、带动农业农村能力强、就业容量大的产业，推动形成“一县一业”发展格局，要立足统筹县域富民产业发展，科学布局生产、加工、销售、消费等环节，宜县则县、宜乡则乡、宜村则村，形成县城、乡镇、中心村分工合理的产业空间布局。同时，发挥各类产业园区平台带动作用，引导农产品加工业更多向县域、主产区转移，打造城乡联动的优势特色产业集群。

三是着力带动农民就地就近就业增收。

制图：郭思邈

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