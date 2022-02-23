原标题：圆通速递与中国航信开展全面战略合作 共创“航空+物流”新模式

2月22日，圆通速递股份有限公司（以下简称圆通速递）与中国民航信息网络股份有限公司（以下简称中国航信）在北京签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在行李门到门配送、航空货物运输、数据中心建设以及互联网技术与行业融合、品牌推广等方面开展全面合作，共同创新航空行李服务方案及物流新模式。

中国快递协会会长高宏峰、中国快递协会副会长兼秘书长韩瑞林、中国民航信息集团有限公司党委书记、董事长崔志雄，中国民航信息集团有限公司党委副书记、中国民航信息网络股份有限公司总经理肖殷洪，圆通速递股份有限公司董事局主席喻渭蛟等出席签约仪式。圆通蛟龙集团副董事长、圆通航空董事长苏秀锋和中国民航信息集团党委常委、中国民航信息网络股份有限公司副总经理荣刚分别代表双方签署协议。

根据协议，双方将围绕加快建设交通强国这一总体目标，以促进交通运输提效能、扩功能、增动能为导向，发挥各自优势，开展全方位深入合作：共同合作“行李门到门”项目，并在此基础上探索“航空闪送”等业务，实现各方系统互联、数据互通、服务协同，双方还将共同探索航空和物流跨界融合。

据了解，此次合作，将充分发挥双方优势，围绕“出行一票，货物一单，服务一站”创新。“出行一票”，就是要让商务出行的客户在宾馆、在公司即可享受门到门的行李寄递服务，让旅行的人在任何地方都可享受快速、便捷、安全的行李门到门的服务。“货物一单”，是要通过打造中国航空腹仓资源的数字化交易平台，要把商流、物流流、资金流、信息流，特别是收派两端的服务形成一体化。“服务一站”，未来还将延伸出更多的产品和服务，打造差异化、定制化的“一站式服务”，包括会展、赛事等供应链一体化服务；制造业样品、高端生鲜等产品的国内国际闪送；综合供应链物流等等。

圆通速递股份有限公司董事局主席喻渭蛟表示，圆通做快递，就是秉承“安全、快速、便捷、可靠、科技”的十字方针，打造五流合一的平台（信息流、商流、资金流、包裹流、关务流），通过服务亚运会，已经迈上了一个新的发展阶段，正在从基础的快递服务迈向综合供应链服务，从国内迈向国际，做中国人的快递，让世界因我们触手可得。此次牵手中国航信，圆通愈发坚信，这个梦想，一定能够实现！

此次合作将为行业高质量发展、数字化转型、国际化布局作出积极贡献，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献更大力量。

中国航信股份公司总经理肖殷洪表示，中国航信2001年在香港上市，始终致力于开发先进的航空信息产品及服务，满足航空公司、机场、航空旅游服务供应商等相关的需求。

近年来在传统的旅客服务之外，高品质、个性化的服务需求不断增加，中国航信持续加深探索行李与旅客的多式联运等新服务业态。此次签约，标志着双方进入到紧密合作、共谋发展的新阶段，将进一步推动航空业与物流业衔接联通，提升设施网络化和运输服务一体化水平，极大加强运输资源整合和集约利用，提升综合交通运输整体效率。

(责编：曹淼、李源)