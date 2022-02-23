生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京2月23日电 （记者余璐）“‘十四五’开局之年，污染防治攻坚战深入开展，生态环境质量持续改善，广大群众生态环境获得感幸福感不断增强。2021年国民经济和社会发展计划确定的生态环境领域8项约束性指标顺利完成。”在2月23日生态环境部召开的例行新闻发布会上，生态环境部综合司司长孙守亮如是说。

孙守亮介绍道，2021年，全国地级及以上城市空气质量优良天数比率为87.5%，同比上升0.5个百分点；细颗粒物（PM2.5）浓度为30微克/立方米，同比下降9.1%；地表水I—Ⅲ类水质断面比例为84.9%，同比上升1.5个百分点；单位国内生产总值二氧化碳排放降低指标预计达到“十四五”序时进度要求；氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等4项主要污染物总量减排指标预计完成年度目标。

“过去一年，污染防治攻坚战扎实有力推进。”孙守亮表示，蓝天保卫战方面，全国1.45亿吨钢铁产能完成全流程超低排放改造，北方地区完成散煤治理约420万户，推进重点区域空气质量改善监督帮扶，持续开展重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚行动和夏季臭氧治理攻坚，臭氧浓度上升态势得到有效遏制。碧水保卫战方面，建立健全长江流域水生态考核指标体系。长江入河排污口监测工作基本完成，完成黄河干流上游和中游部分河段7827公里岸线排污口排查，登记入河排污口4434个。累计划定乡镇级集中式饮用水水源保护区19132个。持续提升城市黑臭水体治理成效，推进海水养殖生态环境监管和海洋垃圾污染防治。净土保卫战方面，完成企业用地调查的地方成果审查和国家成果集成，新增完成1.6万个行政村环境整治，完成400余个较大面积农村黑臭水体整治。开展68个国家级化工园区和9个重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估。稳步推进“无废城市”建设试点。

“此外，2021年，生态环境部在‘十四五’生态环境领域顶层设计系统构建、推动绿色低碳发展取得新成效、生态环境安全监管取得进一步成效、生态环境治理效能持续提升等方面持续推进。”孙守亮说。

“2022年是推动落实‘十四五’顶层设计、实现生态文明建设新进步的重要一年，做好生态环境保护工作意义重大。”孙守亮谈到，生态环境部将坚持稳中求进工作总基调，在坚持方向不变、力度不减的同时，更好统筹疫情防控、经济社会发展、民生保障和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，以实现减污降碳协同增效为总抓手，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，深入打好污染防治攻坚战，促进经济社会发展全面绿色转型，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，积极服务“六稳”“六保”工作，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

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