人民网记者 王震

当前我国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长和社会发展的关键力量。大数据、云计算、物联网、人工智能的快速发展，使得数字经济出现了新一轮的产业革命和科技变革新机遇的战略选择。

芯片产业作为数字经济中的“硬科技”，正得到前所未有的重视，迎来加速发展的新机遇，同时这也深刻影响着各行各业的数字化发展。如何加强数字基础设施建设、推动芯片产业可持续创新发展？近日，安谋科技（中国）有限公司董事长兼首席执行官吴雄昂做客人民网《对话企业家》栏目。

安谋科技董事长兼首席执行官吴雄昂做客人民网《对话企业家》栏目。

为什么说芯片对于数字经济意义重大？

“如果把数字经济比喻为一栋大楼，算力是大楼的地基，只有大的算力才能支撑起数字经济更好的发展。算力里面的核心部件就是芯片，芯片是算力的基础，如果说算力是地基的话，芯片就是里面的钢筋。”

在吴雄昂看来，数字技术的不断创新推动着数字经济的快速发展。加强数字基础设施建设，推动芯片产业创新发展，将为不断做强、做优、做大我国数字经济、构建数字中国提供有力支撑。与此同时，数字经济的快速发展，也为芯片行业提供了加速发展的契机。

“2021年GDP增长了8.1%，整个总量超过了110万亿，中国市场已经成为全球经济增长的引擎。”作为科技从业者，吴雄昂表示，这几年中国芯片行业成长速度非常快，是全球平均速度的2倍到3倍。

国家统计局公布数据显示，2021年中国全社会研究与试验发展经费投入达2.79万亿元，比上年增长14.2%，与GDP之比再创新高。吴雄昂认为，中国对于科研的投入越来越大，特别在基础研究领域，这对整个产业发展是一个非常好的消息。

安谋科技是芯片处理器技术的知识产权供应商。具体是什么的呢？吴雄昂举了一个例子：例如人们日常用的智能手机、智能设备里面都用到的芯片，里面的核心元器件是处理器，我们将它的设计授权给开发和制造芯片的合作伙伴。

“中国是最大的芯片市场，2021年的芯片消费量大概有4000多亿美元。”吴雄昂坚定看好中国的芯片市场，他认为，中国在很多领域中取得了很大的进步，特别是在设计领域，“我们在很多方面已经和全球领先水准并跑，甚至在某些领域实现超越。其中，安谋科技的持续投入与贡献也是较为巨大的”。

吴雄昂也坦言，目前我们在芯片制造、材料、设备等方面还有很多进步的空间。实际上，没有一个国家在整个产业链上能够完全掌握所有技术。虽然各国都在加大投入，但是相互之间可能还需要长期合作，才能把整个产业链的链条给补全。

如何应对挑战，化解“缺芯”难题？

去年，全球范围内都出现了“缺芯”的情况，对全球产业发展造成了较大影响。特别是汽车产业，不少车企因为芯片供应紧张停产减产。目前，国内汽车领域的“缺芯”问题正在逐步缓解，但是，如何保障产业链、供应链安全，补齐短板，仍是未来较长一段时期内我国芯片产业的一个挑战。

“汽车行业缺芯其实有很多原因，其中一个原因是疫情对产业链的影响，更重要的原因是汽车在电动化和智能化的过程中产生的芯片需求。比如，新能源车需求的芯片可能是上千片，是传统燃油车的好几倍，这样就会造成缺芯的一个过程。”在吴雄昂看来，近几年新能源汽车的快速增长，是芯片供应紧张的重要原因之一。而芯片制造建厂的过程至少需要二到三年的周期，加上现在设备短缺，这个周期只会更长。

如何化解“缺芯”难题？吴雄昂认为可以从两个方面着手：“一方面，我们已经看到各地在建厂投入上有增加，但是这个周期是很难缩短的。另一方面，在汽车设计架构上，我们开始在往中央化、集中化突破，运用一颗更大算力的芯片来取代更多小芯片。”

通过一颗大芯片，实现十几颗甚至几十颗小芯片同样的功能。除了传统的CPU以外，安谋科技针对智能数据流提出了“核芯动力”及新的XPU概念，希望通过中央化大算力的芯片来解决汽车智能化需要的算力，缓解汽车芯片短缺的问题。

“从目前的趋势来看，瓶颈已经可以解决了。实际上，从今年开始，越来越多的车厂的小芯片被一些大的域控制器给取代了”。吴雄昂说。

如何看待我国芯片产业未来的发展？

当前各行各业正在加快产业升级、数字化转型，5G、人工智能、边缘计算等新一代信息技术的集成应用为芯片产业带来了更广阔的前景。与此同时，芯片产业是一个全球性产业链，在此背景下，如何推动我国芯片产业更快、更好、更强的发展？

“我们的产业链很长，从设计到设备到材料。实际上，在制造方面，这几年已经有了长足的进步。但是，设备、材料方面投入也牵涉到很多基础科学。”吴雄昂认为，发展芯片产业是一个长期投入的过程。

一方面是加大长期的投入。“我们看到当前应用市场的规模非常大。”吴雄昂说，越靠近应用层它的经济回报的速度越快，因此会在里面投入比较多。随着大家认识到芯片等核心技术越来越重要，产生的效益越来越高以后，这些领域的投入也会越来越大。在这个过程中，我们的技术自然会得到进一步的发展，一些产业上的问题也将会逐步得到解决。

另外一方面是人才的培养，因为整个产业的发展历史相对比较短，在人才储备上还是还有很长的路要走。在吴雄昂看来，人才培养的两端都需要重视，第一是在尖端技术上的研发人才，这可能需要长期的积累；第二是大量工程师的培养，特别是针对高校毕业生的培养体系，要让更多人进入这个行业，因为行业的总量需求非常大。

对于未来我国芯片产业的发展，吴雄昂认为，芯片技术是推动全球数字经济的关键技术，也是数字经济的基石。未来，我国芯片产业的投入将不断增加，同时，芯片产业带来的产业经济效益也会越来越大。“不管是作为行业从业者，或者作为技术人员来讲，我们都欣喜地看到，芯片技术必将对我们数字经济的发展壮大做出非常重要的贡献。”吴雄昂说。

(责编：王震、吕骞)