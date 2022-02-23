人民网北京2月23日电 （记者车柯蒙）3月1日起，2021年度个人所得税综合所得年度汇算正式开启。日前，国家税务总局发布《关于办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》，明确2021年度个税汇算办理时间为2022年3月1日至6月30日。期间，纳税人需向税务机关办理年度纳税申报，计算全年应纳个人所得税，结合年度内已经预缴的税款“多退少补”。

记者了解到，今年，税务部门推出了一系列新举措，以便于纳税人高效、便捷办理汇算。

提供年度汇算初期的“预约办税”服务。为提升办税效率和办理体验，今年税务部门推出了预约办税服务。如果纳税人需要在3月1日至3月15日期间办理年度汇算申报，可以在2月16日至3月15日每天的早6点至晚22点，通过手机个人所得税APP提前预约办税。

优化申报表项目预填服务。对于选择适用空白申报表申报综合所得的纳税人，在空白表的填报界面上，提供纳税人可再次使用申报表项目预填服务的功能，更好满足纳税人需要。

优化社保费填写方式。对灵活就业自行缴纳社保的纳税人，结合部分地区按月、季、年不同缴费情形，新增按季度或者年度填报的选项，让纳税人新增社保时更加方便。

优化增加提示提醒。增加更多的服务提示提醒，帮助纳税人便利地办理年度汇算；对填报减少收入或增加扣除、免税收入、减免税额的纳税人进行风险提示，提醒纳税依法如实申报，降低纳税人误填错填几率。

明确年度汇算期结束后的主管税务机关。年度汇算结束后，将按规则给未按时办理年度汇算的纳税人确定一个主管税务机关，便于纳税人后续办理年度汇算的时候，找到主管税务机关为其提供涉税服务管理。

值得注意的是，今年的个税汇算还为年长、行动不便等特殊人群提供更好的个性化年度汇算服务。

(责编：郭思邈、吕骞)