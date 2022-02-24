本报记者 孔德晨

近日，在安徽省合肥市蜀山区天鹅湖商务区党群服务中心的自助服务区，个体工商户通过智慧自助设备领取增值税发票。

陈三虎摄（人民视觉）

江苏省扬州市广陵区汤汪街道通运社区辖区的商贸城内，一名个体工商户在品尝社区志愿者送来的腊八粥。

孟德龙摄（人民视觉）

突破1亿户！近日，国家市场监管总局发布的数据显示，截至2021年底，全国登记在册个体工商户已达1.03亿户，同比增长11.1%，是2012年的2.5倍，年均增长10.9%，约占市场主体总量（1.54亿户）的2/3。

个体工商户、小微企业是国民经济的基本细胞，是推动社会主义市场经济发展的重要力量。个体工商户何以迈上1亿户的台阶？透过数据，个体工商户带来市场经济的活力和潜力体现在哪些方面？未来，还将有哪些政策出台？

从不满1万户到突破1亿户：

个体工商户数量创新高

突破1亿户，这是个了不起的数字。

1980年，改革开放之初，中国个体工商户还不到1万户，占市场主体比重不足1%。位于北京的悦宾饭馆就是在那个时候开张，成为中国第一家个体餐馆。此后，个体工商户如雨后春笋一般，出现在全国各地。

悦宾饭馆的第三代经营者郭华告诉记者，40多年来，自家饭馆作为个体工商户能一直经营到今天不容易。“可以说，什么风雨都见过。”郭华笑着说，“这两年的疫情算是挺大的难关，但好在天总会晴，我们都顺利挺过来了。”

郭华回忆，2020年春节前后两个月，是饭馆最艰难的时期。“我曾经跟别人放过狠话，不论什么情况下，我们饭店绝不闭店，没想到就‘打脸’了。”郭华说，“那会儿正好赶上过年，往年的春节我们都要动员员工留下来，但那次就让员工回家了。没有客人，我就出去帮着卖了几天菜。”

“我们店的顾客群体有4代人，分三拨，一拨是50岁以上的老一辈北京人，从我们家刚开业那会儿就一直吃到现在；一拨是二三十岁的年轻人，还有一拨就是游客。”郭华说，“疫情期间，没有多少游客，老顾客也不怎么出门，我们的客流量降到最低。大多数餐饮业都是这个状况，尤其是疫情的反复，让很多同行都无所适从。”

疫情对大多数个体工商户是个大难关。不少居民发现，疫情期间，许多身边的小店悄悄停业了。五金店、修脚店、水果店……店门紧锁，开业日期延了又延。好在，随着疫情逐步得到控制，个体工商户们渐渐缓过劲来。

“能撑到今天，我真的还挺感激的。政府对疫情防控如此重视，测核酸、打疫苗这些工作一直在做。”郭华说。

国家市场监督管理总局副局长蒲淳表示，近两年来个体工商户受到疫情影响，但总体发展平稳。“截至2021年底，全国登记在册个体工商户已达1.03亿户，占市场主体总量的2/3。这是一个历史性突破。其中，九成集中在服务业，主要以批发零售、住宿餐饮和居民服务等业态为主。”蒲淳说，“根据调查显示，个体工商户平均从业人数为2.68人，以此推算，全国个体工商户解决了我国2.76亿人的就业。”

减税、免租、服务便利化：

帮扶力度“拉满”

作为激活社会主义市场经济的“一池春水”，个体工商户在繁荣经济、稳定就业、促进创新、方便群众生活等方面发挥着独特的重要作用。不仅总量突破1亿，在新设速度、种类、质量等方面个体工商户也都有着亮眼的表现。

——新设情况恢复到疫情前水平。根据国家市场监管总局数据，2021年，全国新设个体工商户1970.1万户，占新设市场主体（2134.8万户）的68.2%，同比增长17.2%，两年平均增速10.4%，增速较企业高出4.7个百分点，为扩大就业提供支撑。2021年，全国注吊销个体工商户共计983.5万户，新设退出比为100：50，市场机制优胜劣汰作用充分发挥。

——丰富了城市生活的“烟火气”。个体工商户是百姓生活最直接的服务者，最集中的行业依次是“批发和零售业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”，小店商铺里藏着事关百姓生计、生活的大账本。截至2021年底，登记在册个体工商户三次产业占比分别为3.8%、6.0%、90.2%，第三产业占比超九成。

——成为转型升级的积极力量。2021年，新兴服务业新设个体工商户增速强劲，“文化、体育和娱乐业”“科学研究和技术服务业”“信息传输、软件和信息技术服务业”增幅位居前列。截至2021年底，“四新”经济个体工商户共计2948.7万户，占登记在册个体工商户总量的28.6%。2021年，新设“四新”经济个体工商户778.9万户，同比增长29.3%，增速较个体工商户总量高12.1个百分点。

可喜的数据背后，得益于个体工商户们自身的辛勤打拼，也是社会各界共同努力的结果。这两年，政府为帮扶个体工商户、小微企业频频出手。

加大政策支持力度。2020年2月，国家市场监管总局等6部门印发《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》，帮助个体工商户应对疫情影响，尽快有序复工复产；去年12月，上线“全国个体私营经济发展服务网”，着力解决信息不对称问题，提高各类惠企政策的可及性。

减税免租，“真金白银”给到个体户。2021年以来，国家打出一套税费优惠政策“组合拳”，强化中小微企业税收优惠，延长疫情期间出台的小规模纳税人减征增值税等政策执行期，继续执行制度性减税政策等。“税费起征点不断上调，我们饭馆这两年交的税费越来越少。”郭华说。

服务便利化程度不断提升。在上海，修钟表的个体户顾爱琴“挂靠”田林街道社区党群服务中心后，成功登记注册了个体工商户；在吉林，长春盛记牛肉面经营者李伯静通过吉林省市场主体“e窗通”系统“个转企”引导平台，享受到了高效便捷的网上办事体验；在安徽，各项促进平台经济、民营经济发展举措持续推进，前几日还开展了“贷动小生意、服务大民生”金融支持个体工商户发展专项活动……

个体工商户的健康成长，既是中小微企业韧性十足的直接体现，更是中国经济巨大活力的生动注解。“亿万市场主体的磅礴力量推动了我国经济总量迈上百万亿元大关、国家财力和社会财富稳定增长。”蒲淳说。

面对难题挑战，扶持力度不减：

“个体户会越来越好”

受疫情反复等因素影响，广大个体工商户发展还面临诸多困难。

蒲淳介绍，据市场监管部门调查，困难主要集中在5个方面：一是预期不稳、发展信心不足，一些个体工商户担心疫情持续和外部环境不确定性带来业务量的持续下降；二是招工难、用工贵问题严重，人才结构性矛盾突出，岗位与人才供需信息不对称；三是成本上涨压缩了利润空间，主要是疫情反复、供应链中断等情况导致大宗商品、物流费用、门面铺面租金等持续上升，推高了个体工商户经营成本；四是网络平台企业利用资本、数据和技术等优势无序扩张，不断挤压了个体工商户的生存空间；五是资金链紧张问题依然没有得到很好的解决。

国家市场监管总局有关负责人告诉记者，下一步，各相关部门将针对个体工商户生产经营面临的实际困难，继续在税费减免、金融支持、促进就业等方面出台一系列帮扶政策，促进个体工商户持续健康发展。

首先，充分发挥扶持个体工商户发展部际联席会议作用，共同研究，加强沟通，不断完善政策。其次，将从财税、金融、社保、就业等方面，研究出台一批精准扶持个体工商户发展政策，加强宣介解读，简化办理流程，加快办理进度，实现更多政策“免申即享”、直达快享。加强政策实施效果评估，对效果显著、个体工商户感受度高、获得感强的阶段性政策，尽早出台到期后的接续措施。

良好的营商环境是个体工商户健康发展的沃土。该负责人表示，下一步还将持续优化营商环境，落实公平竞争审查制度，确保个体工商户平等参与市场竞争。加强反垄断监管，防止资本无序扩张，严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压个体工商户生存空间，维护公平竞争的市场环境。

此外，还需完善服务措施。通过开展个体工商户服务月活动，开展普法宣传、银企对接、技能培训、走访慰问等主题活动，为个体工商户解决实际困难，让政策直达。同时，探索建立一体化、一站式服务平台，运用政府引导、市场参与、社会共享方式，提供政策发布、创业培训、用工对接、市场信息、金融支持等各项服务，扩大政策知晓度和惠及面。

“从这两年不间断的帮扶政策可以看出，国家对我们个体户、小微企业非常关心。”郭华说，“我们都相信，个体户会越来越好。”

(责编：胡永秋、袁勃)