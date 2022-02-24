我国光伏产品出口去年同比增43.9%
2022年02月24日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月23日电 （记者丁怡婷）记者从中国光伏行业协会获悉：2021年光伏行业实现稳步增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到50.5万吨、227吉瓦、198吉瓦、182吉瓦，这四个环节产值突破7500亿元。
市场应用持续扩大。2021年，我国光伏发电新增装机54.88吉瓦，其中分布式光伏新增29.28吉瓦、占比历史上首次突破50%；光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%。出口方面，我国光伏产品出口超过284亿美元，同比增长43.9%。
《 人民日报 》（ 2022年02月24日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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