本报记者 高云才 常 钦

近日，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》印发，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健就文件贯彻落实等相关问题回答了记者提问。

牢牢守住保障国家粮食安全底线——

落实粮食安全党政同责，实行耕地保护党政同责

记者：确保国家粮食安全始终是治国理政的头等大事，今年中央一号文件有哪些政策举措稳定粮食生产？

唐仁健：习近平总书记强调，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。民以食为天，保障粮食安全的发条，必须拧得紧而又紧。今年中央一号文件强调牢牢守住保障国家粮食安全底线，工作必须落得实之又实。

强化责任落实。主产区、主销区、产销平衡区都有责任保面积、保产量，主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，层层压实党委政府粮食安全责任。

强化政策支持。健全农民种粮收益保障机制，力争做到政策能保本、经营促增效。适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。发展农业社会化服务，带动小农户提高种粮综合效益。落实藏粮于地、藏粮于技战略，牢牢抓住种子和耕地两个要害，分区域分品种补上农机装备短板弱项，夯实粮食生产物质基础。

强化精准服务。组织农业农村系统力量下沉一线、包省包片，搞好技术指导，加强田间管理，强化抗灾减灾，促进弱苗转壮，千方百计保夏粮、稳全年。抓好春耕备耕农资供应，稳定农资价格，满足春耕生产需要。

推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力，是当前和今后一个时期我国农业政策改革和完善的主要方向。按照今年中央一号文件部署，今年要实打实调整农业结构，扩大大豆和油料生产。要恢复东北地区大豆面积，推广玉米大豆带状复合种植，扩大油菜、油茶等生产，多油并举、多措并施，确保扩种大豆和油料取得可考核的成效。

记者：农田就是农田，而且必须是良田。中央一号文件提出落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，要从哪些方面推进？

唐仁健：今年中央一号文件要求实行耕地保护党政同责，确保18亿亩耕地实至名归。耕地是粮食生产的命根子，必须采取强有力的、“长牙齿”的硬措施，动真碰硬抓好耕地保护和种植用途“非粮化”管控。

要保数量，严守18亿亩耕地红线。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线。足额带位置逐级分解下达耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，中央和地方签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责。

要提质量，加强提高耕地质量力度。今年将建设1亿亩高标准农田，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩，加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级。深入推进国家黑土地保护工程，实施黑土地保护性耕作8000万亩。加强耕地占补平衡全程监管，实现补充耕地产能与所占耕地相当。

要严用途，严格耕地用途管控。耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。既要采取过硬的措施办法，也要给予适当的政策引导，把耕地利用优先序真正落到实处。

牢牢守住不发生规模性返贫底线——

把产业就业帮扶作为着力点，让脱贫群众生活更上一层楼

记者：我国脱贫攻坚战已经取得全面胜利，按照今年中央一号文件部署，将采取哪些措施巩固拓展脱贫攻坚成果？

唐仁健：习近平总书记指出，建设现代化国家离不开农业农村现代化，要继续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，让群众生活更上一层楼，在推进农业农村现代化中越走越有奔头。去年以来，工作机制、政策举措、机构队伍等衔接有序推进，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线。当前，部分脱贫地区群众收入水平仍然较低，脱贫基础还比较脆弱。乡村振兴的前提是巩固脱贫攻坚成果，必须持续抓紧抓好。

一手抓巩固，就是完善监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。

要念好“宽、早、简”三字经。在监测对象上适当宽一些，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户及时纳入进来。在帮扶介入上尽量早一些，对发现的住房、义务教育、就业、因灾因疫因病突发严重困难等苗头问题，抓紧落实帮扶措施。在操作程序上争取再简化一些，及时发现、精准帮扶，切实提高帮扶及时性和有效性。

一手抓拓展，就是加快促进脱贫人口增收和脱贫地区发展，让脱贫群众生活更上一层楼。

保持主要帮扶政策总体稳定，加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度。把产业就业帮扶作为着力点，进一步提高衔接资金和涉农整合资金用于产业的比重，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用，发展一批能更多带动就业的特色优势富民产业。就业是发展的关键，要通过加强东西部劳务协作、提升帮扶车间、优化公益岗位等多种方式，促进脱贫劳动力就业，确保就业规模稳定。

扎实有序推进乡村振兴——

优化县乡村产业布局，坚持乡村建设为农民而建，走乡村善治之路

记者：乡村振兴是一项系统工程，今年中央一号文件明确了哪些重点？

唐仁健：习近平总书记强调，从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴。今年中央一号文件聚焦乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，对全面推进乡村振兴提出了具体要求。

聚焦产业促进乡村发展。通过拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等乡村产业，推进农村一、二、三产业融合发展。科学布局生产、加工、销售、消费等环节，形成县城、乡镇、中心村分工合理的产业空间结构，打造城乡联动的优势特色产业集群。支持各类农业社会化服务组织开展订单农业、加工物流、产品营销等社会化服务，让农民更多分享产业增值收益。

扎实稳妥推进乡村建设。落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快。坚持以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，加强农村道路、供水、用电、网络、住房安全等重点领域基础设施建设，注重保护传统村落，持续整治提升农村人居环境，逐步使农村具备基本现代生活条件。坚持自下而上、村民自治、农民参与，充分发挥农民的主体作用，政府重点做农民干不了、干不好的事。

突出实效改进乡村治理。抓好农村基层组织建设，强化县级党委抓乡促村职责，全面开展乡村振兴主题培训，发挥好驻村第一书记和工作队作用，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加大推广“积分制”“清单制”等应用力度，丰富农民群众精神文化生活，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

记者：在全面推进乡村振兴方面，今年中央一号文件在推进体制机制上有哪些新举措？

唐仁健：“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴，新时代抓“三农”工作就是抓全面推进乡村振兴。

强化五级书记抓乡村振兴责任。制定乡村振兴责任制实施办法，开展省级党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核，完善市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核制度，压紧压实部门和地方推进乡村振兴责任。

建立健全乡村振兴推进机制。开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建，深入推进“万企兴万村”行动，建立乡村振兴表彰激励制度，形成全社会共同参与乡村振兴的良好氛围。

完善乡村振兴领导体制机制。各级党委农村工作领导小组要发挥“三农”工作牵头抓总、统筹协调等作用，把党管农村工作的政治优势进一步转化为推动乡村全面振兴的强大动力。

“三农”向好，全局主动。乡村振兴关键是“真刀真枪”干起来，见声势、见行动、见实效，真正把好事办好、实事办实，奋力开拓乡村振兴新局面。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)