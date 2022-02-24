本报深圳2月23日电 （记者程远州）2021年，广东省深圳市龙华区数字经济产业产值达4668亿元，同比增长26.7%，增速比传统产业高16个百分点，数字经济成为龙华区经济高质量发展的主引擎。在深圳全市范围内，龙华区率先迈出全面打造“数字经济先行区”的步伐。

“龙华区数字经济快速发展的重要原因在于，抓住了粤港澳大湾区高水平人才高地建设的重大战略机遇，吸引了大批高水平数字经济人才。”电子科技大学（深圳）高等研究院执行院长汤志伟分析认为。

据介绍，2021年龙华区数字经济人才存量为22.9万人。重点数字经济产业的研发人员数量，从2018年的3.5万人增至2021年的5.1万人。数字经济人才对产业发展贡献率超过50%，人才与产业发展同频共振。

2021年10月，龙华区推出“1+10”人才政策体系（即1个指导性实施意见、10个专项政策文件），这是深圳首个数字经济专项人才政策。专项人才政策确立了三类数字经济专项人才的认定条件，坚持市场导向实行人才多维评价，打造数字经济人才订单式、定制化培养平台，探索构建新的人才培养机制。据了解，龙华区还将继续推进“数字龙华”大轮训，分领域、分专题开展专业化培训，引领带动企事业干部职工学习数字化知识、支持数字化发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 06 版）

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