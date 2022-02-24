本报记者 刘士安 谢卫群 沈文敏

上海洋山港四期自动化码头。

影像中国

驱车驶过32.5公里长的东海大桥，尽头处，一排排红白相间的大型桥吊，在浩渺碧波映照下分外夺目——上海洋山港到了！

2月16日上午，洋山港四期自动化码头，一艘来自美国的集装箱船正在装卸。无人驾驶的自动搬运车来回穿梭，将满载货物的集装箱送到堆场指定位置。

洋山港面积不大，但能量很大。2021年，上海港集装箱吞吐量达4703.3万标箱，连续12年蝉联集装箱吞吐量世界第一，其中洋山港贡献了2281.3万标箱；上海港的国际航线超300条，其中从洋山港出发的有80多条，且以远洋航线为主。

洋山港，已经成为国际航运枢纽大港，成为新时代加快上海国际航运中心建设的重要标志。

勇创世界一流，要做就做最好

洋山港，是中国对外开放的一面镜子，见证了中国对外开放的坚定步伐。

上世纪90年代，我国开放进程加快，对外贸易快速增长。当时，上海的港口主要集中在长江口南岸及黄浦江沿线，没有深水泊位，难以满足大型重载船舶的装卸需求。1995年，上海深水港建设被提上议事日程。2001年12月，中国正式加入世贸组织。2002年，洋山港建设启动。2005年末，东海大桥和洋山港一期工程建成启用。

有了洋山港，上海港集装箱年吞吐量很快站上世界第一位。尤其是党的十八大以来， 随着“一带一路”建设和自贸试验区建设、长江经济带发展等重大国家战略的实施，洋山港吞吐量连年创新高，国际中转与水水中转比例持续增长，国际枢纽港地位逐渐确立。

2017年12月10日，洋山港四期工程揭开面纱。这是世界上单体规模最大的自动化码头，被称为“无人码头”，可实现24小时连续作业。

习近平总书记一直关心洋山港建设和发展，2018年11月在上海考察时，他还视频连线洋山港四期自动化码头，听取码头建设和运营情况介绍。他指出，经济强国必定是海洋强国、航运强国。洋山港建成和运营，为上海加快国际航运中心和自由贸易试验区建设、扩大对外开放创造了更好条件。要有勇创世界一流的志气和勇气，要做就做最好的，努力创造更多世界第一。

洋山港四期自动化码头建设和运营的成功，大幅提升了上海港的国际影响力。2015年，上海国际港务（集团）股份有限公司（简称“上港集团”）从多个国际竞争者中脱颖而出，获得以色列海法新港码头运营权，并于2018年正式启动建设。2021年9月，以色列海法新港建成并投入运营。

对标最高标准，率先实现突破

虎年春节，上海自贸试验区临港新片区管委会专职副主任赵义怀没怎么休息，忙着为洋山港液化天然气保税加注政策的落地而奔走协调。

以往，国际航运的大货轮用的都是柴油。如今，越来越多航运公司启用液化天然气等清洁燃料作为动力。法国达飞海运集团柴油+液化天然气新船3月即将抵达洋山港，到港后怎么补给？

“这件事难就难在保税加注。洋山港是国际港，实行柴油保税加注，海外进口的柴油不出关就可在码头加注，不用交关税，但还没有开展过液化天然气的保税加注。”上海上港能源服务有限公司董事长徐龙平说。

“衡量一个国际枢纽港，标箱的吞吐量只是基本指标；服务是否跟得上、功能是否有提升，才是关键。”赵义怀说，发挥临港新片区“试验田”作用，上海市商委、市发改委、临港新片区管委会和上海海关等11个部门联合发布临港新片区国际航行船舶保税液化天然气加注试点管理办法，并于2月1日起施行。

“洋山港是临港新片区的重要组成部分，也是上海国际航运中心的重要标志，要对标世界最高标准最高水平，利用临港新片区的设立和政策制度创新，为洋山港和上海国际航运中心赋能。”上海市委常委、临港新片区管委会主任朱芝松说。

将痛点变亮点，成为临港新片区赋能洋山港以及国际航运中心建设的重要抓手。

依托洋山深水港，国家设立了洋山特殊综合保税区，这是国务院批复的全国唯一的特殊综合保税区，该区实施更具国际市场竞争力的开放政策和制度，建设高水平开放和高质量发展的重要功能区。

临港新片区管委会特殊综保区处负责人林益松说，临港新片区成立两年多来，加快开放创新步伐，推出国内首票跨关区国际中转集拼业务、首单跨境飞机船舶融资租赁等业务，并授予首家外资船舶管理公司海员劳务外派资质。

“要更好发挥中国（上海）自由贸易试验区临港新片区作用，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，在若干重点领域率先实现突破。要加快同长三角共建辐射全球的航运枢纽，提升整体竞争力和影响力。”牢记习近平总书记的殷殷嘱托，洋山港和临港新片区围绕制度创新和关键领域，研究探索形成可复制可推广的经验，放大航运制度创新溢出效应，着力打造航运改革开放和科技创新高地。

增强服务能力，稳定全球供应

2021年，肆虐全球的新冠疫情对国际航运业的影响依然巨大。洋山港迎难而上，吞吐量比上年增长12.8%，为上海港实现8.1%的增幅奠定基础。

在国际航运秩序受到冲击、国际大港停滞或普遍拥堵的情况下，受益于中国疫情防控的出色成果，洋山港保持了全年无休的工作状态，成为世界货运的重要集散地。

“正常情况下，上海港的国际航线每个月有1200个班次。其他国际港口运转不畅，造成了干线班轮班期不准。为此，我们提前预判和分析，精心调度，确保班轮有序到港，实现有序装卸。”上港集团生产业务部副总经理杨焱滨说。

过去一年，一些班轮公司纷纷对既定的国际航线进行更改，把洋山港作为中转基地。

为此，上海港加速港口信息化、智能化建设。上港集团积极运用虚拟现实、数字孪生等新技术与新手段，推进上海港“联合应急调度智慧中心”“智慧港口生产智慧数字化平台”建设，形成对码头生产更高层次、更高水平的实时动态管控，同时，实现了与海洋气象、潮水等数据对接。

2021年，对不少外贸企业来说，国际货运“一箱难求”。“很多集装箱如期运走了，但国外港口拥堵或停滞，造成箱子无法及时返回。”杨焱滨解释。上港集团积极谋划提高空箱资源配置和服务保障能力，与马士基、达飞等公司深度共建合作，打造上海港东北亚空箱调运中心，构建国内国际空箱调运的“蓄水池”，有效解决因进出口箱量不平衡导致的季节性缺箱。

为更好整合“水—公—铁”物流通道资源，上港集团布局集疏运体系，全方位推进长三角区域港口与物流一体化，打造内陆集装箱枢纽。2021年3月和9月，上港集团分别成立江苏太仓、安徽芜湖服务中心，推进长江信息平台建设，发挥上海港母港优势，增强服务能力。

开放不止步，创新不停歇。洋山港，见证高质量发展的新时代巨轮巍然前行。

本版统筹：沈 寅 林 琳

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《 人民日报 》（ 2022年02月24日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)