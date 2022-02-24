在福建三明沙县区总医院，患者向工作人员咨询。

许 琰摄（人民视觉）

重庆巴南区龙洲南苑公租房小区举办节日游园活动。

钟 蔚摄（人民视觉）

重庆积极推进公租房建设

让群众安居又乐业

本报记者 刘新吾

砖墙红黄相间，高楼错落有致。走进重庆渝北区空港佳园小区，庭院环曲，一片葱翠，很难看出这里是连片的公租房。

“大门口就是公交站，走路5分钟就能到卫生服务站，15分钟生活圈妥妥的。”社区党支部书记张宇星抬起手，指着不远处，笑容满面。

为让老百姓住有所居、安居乐业，近年来，重庆推进公共租赁住房建设，并按1∶3比例与周边商品房“插花式”分布。

重庆市公共租赁房管理局社区协调处处长韦勇告诉记者，当地坚持政府主导建设公租房，以划拨方式供应土地，并免征城镇土地使用税等税费，保障建设和运营资金，由国有企业负责配套商业运营管理。截至目前，重庆形成了21个较大规模的城市新型社区，共分配公租房55.2万户，让140多万住房困难群众住有所居。

空港佳园住户许琴来自重庆郊区，家庭情况符合申请公租房条件，在2020年9月成功摇到号。2021年初，一家人就搬了进来。

60多平方米的房子，月租只要625元，而周围同档次商品房月租将近2000元。“既划算又安心，不用担心搬来搬去，感觉就像住在自己家里。”站在阳台上，许琴指向不远处说，小区周围学校、医院、商场等设施一应俱全。

据介绍，在布局方面，重庆精心规划选址，将公租房布局在产业聚集区周边，加快产城融合；小区临近轨道交通站点或公交车站，租户出行便捷，实现职住平衡。韦勇说，重庆同步规划建设教育、商业等配套设施，优先配置社区综合超市、标准化菜市场等商业业态，形成便民商圈，就近满足居民生活需要，让公租房小区的人气越来越旺。

“不仅要让群众安居，还要让他们乐业。”韦勇介绍，市公租房管理局在公租房小区实施就业创业促进计划，开展多种培训项目，帮群众增长就业本领。2021年，市级公租房小区共举办30多场专场招聘会，开展80多期技能培训，帮助1.2万多名公租房居民就业创业。

据了解，下一步，重庆将积极推进成渝地区双城经济圈公租房信用信息共享互认，让公租房更加精准地保障常住人口住房需求。韦勇说，2022年，重庆将再提供1万套公租房，并进一步完善公租房配套设施，提升居住品质。

福建三明持续深化医改

完善居民健康保障体系

本报记者 颜 珂 王崟欣

实行带量采购，斩断医疗回扣等灰色收入；改革医院和医生收入分配机制，提升阳光收入水平；在全市11个县市区组建总医院，整合县乡村三级医疗资源，构建紧密型医共体……2012年，福建省三明市医改正式启动，经过治混乱、堵浪费，建章程、立制度前两阶段，目前正进入“以健康为中心”的3.0阶段。

“3.0阶段的医改，最大特点就是对患者进行提前干预，依托总医院体系实行分级诊疗、医防融合，转‘治已病’为‘治未病’，完善居民健康保障体系。”将乐县总医院院长聂立雄说。

在将乐县总医院南口分院的全科诊室里，全科医生梁宪荣正在给患者陈先生进行随访诊察。如今，家住将乐县南口镇的陈先生实现了重病在总医院治疗、后续在家门口管理：“原来一个月要花1000多元，现在医保统筹后自己只用出几十元。”

患者得方便实惠，医生也感受到了明显不同。

中午时分，将乐县总医院心内科诊室主任医师谢汉刚结束了门诊，打算下午去乡镇巡诊。谢汉刚告诉记者，在分级诊疗模式下，门诊坐班的时间少了，有了更多时间救治重症患者和走村入户。另一头，得知谢汉刚下午要来南口分院，梁宪荣便开始筛选重点病例，想让谢汉刚指导一下。“建立总医院后，县乡村三级医院的医生沟通更密切了，乡镇卫生院的医生不仅待遇提高了，技术方面也更有保障。”梁宪荣说。

不仅如此，医院也有了更多自主权。为了调动医护人员积极性，2017年，三明市在全市推广医保基金打包支付，将医保基金按人头、按年度打包支付给各县总医院。“只有尽可能保证居民健康，医院才能结余更多的钱。”聂立雄说，“这就促使我们把治病的环节提前，让医院由治病为主，转为让患者少得病。”

将乐县总医院的探索，是三明市推进医改的缩影。2020年，三明市基层医疗机构诊疗量占比达57.36%，较2016年增长16.8%，重大慢性病过早死亡率由2017年的13.05%降至11.68%。

去年9月，三明市委、市政府又启动实施了“六大工程”，在原有改革基础上，重点在夯实基层基础、完善分级诊疗制度、解决“看好病”问题、强化全方位全周期健康管护、推动中医药事业传承创新发展等方面，进行大胆探索、先行先试，推进三明医改再出发。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)