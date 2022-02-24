楠 溪

改革开放，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

进入新时代，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。面对新形势、完成新任务、迎接新挑战，党的十八届三中全会以来，改革实现由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变，开创了我国改革开放新局面。

清路障，畅梗阻，挖潜力，经济发展的平衡性、协调性、可持续性显著增强。我国主要领域改革主体框架基本确立，夯基垒台、立柱架梁、全面推进、积厚成势、系统集成、协同高效，为践行新发展理念提供体制机制保障。不断破解发展难题、增强发展活力、厚植发展优势，中国经济总量突破114万亿元，连续多年对世界经济增长贡献率约30%，且科技进步对中国经济增长的贡献率超过60%。在新一轮改革开放中，中国赢得战略主动。

补短板，优弱项，强保障，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充盈。实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，是一切工作的出发点和落脚点。更加自觉地使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，连续多年城镇新增就业超1100万人，中华大地上全面建成了小康社会，也建成世界上规模最大的社会保障体系，天更蓝、水更清、日子更甜是新时代的美丽注脚。

实践证明，中国特色社会主义这条路，走得通、走得远。全面深化改革开放，就是要把这条路走得更踏实、走得更好。继续用足用好这个关键一招，保持定力，踔厉奋发，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)