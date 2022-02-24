2月22日，邮政集团副总经理温少祺会见拼多多高级副总裁文学一行。双方就在2020年9月签订的战略合作协议基础上，进一步加深全面战略合作达成一致。

双方将共同投入，进一步加强农村电商和农村寄递物流融合发展，打通寄递的最后一公里，帮扶农产品上行，以更大的决心和投入，为乡村振兴作出贡献。

公开资料显示，2020年9月，邮政集团与拼多多达成战略合作协议，在农产品进城及扶贫助农相关领域发挥各自优势，全面推进农产品产销对接合作。其中，中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接提供综合解决方案。同时，中国邮政还将发挥邮政企业直达源头的优势，利用三年时间打造150个中国邮政农产品基地，为拼多多平台从源头供应优质农产品。

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