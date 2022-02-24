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奋力描绘美丽中国新画卷——生态环境保护扫描

2022年02月24日08:57 | 来源：新华网
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原标题：奋力描绘美丽中国新画卷——生态环境保护扫描

北京2022年冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛在北京首钢滑雪大跳台举行。这是加拿大选手达西·夏普在比赛中（2月15日摄）。新华社记者 许畅 摄

春回大地，祖国山川生机盎然。人们惊喜地发现，头顶的蓝天颜值更高了，身边的河湖更加清澈了。在长江之畔，水清岸绿，不时见到江豚腾跃；在东北林区，冰天雪地，不时传出虎啸山林。一幅山清水秀、天蓝地绿的美丽中国新画卷，正在生动铺展。

这是山东威海文登区金岭山庄清洁能源供暖站（2020年11月12日摄，无人机照片）。新华社记者 朱峥 摄

久久为功，换蓝天常在

刚刚闭幕的北京冬奥会上，健儿们凌空翻转，与身后清透的蓝天，共同组成最亮眼的风景。冬奥会期间，北京市空气质量持续优良，“北京蓝”得到国际国内社会一致好评。

首钢滑雪大跳台也成了“网红”。这个大跳台不仅见证了冬奥会一场又一场的精彩赛事，也见证了首钢这片工业园区由“炼钢之火”到“雪舞冰飞”的华丽蜕变。

为改善北京空气质量，首钢进行了整体搬迁，园区改造为北京冬奥组委会办公地和比赛场地，成为中国“绿色办奥”的一个生动注脚。

不仅如此，“水立方”变成“冰立方”，千余辆氢能大巴穿梭赛场，3大赛区26场馆实现100%绿电供应……中国以实际行动兑现了“绿色办奥”的庄严承诺。

“船联1号”电动货船在长江南京段航行（2月22日摄，无人机照片）。新华社记者 李博 摄

冬奥会是一扇窗，折射出中国近年来治理污染的不懈努力。几年前，北方秋冬季“重霾”多发，蓝天难觅。党的十八大以来，我国以前所未有的力度抓生态文明建设，坚决打好污染防治攻坚战。

为换回更多蓝天，北方地区的两千多万户农村居民告别了烟熏火燎的取暖方式，用电或天然气取代燃煤；减少工业领域污染排放，煤电、钢铁等行业实施超低排放改造，淘汰关停数万家“散乱污”的污染企业；治理机动车污染，提升油品质量和排放标准，我国新能源汽车产销量均居世界首位。

经过多年治理，2021年，北京市空气质量首次全面达标，大气污染治理取得了里程碑式的突破。

蓝天白云渐成常态，这种转变不只发生在北京。中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南介绍，2017年至2021年，全国地级及以上城市细颗粒物浓度下降25%、优良天数比例上升4.9个百分点，重污染天数下降近四成。

这是白洋淀风光（2021年8月14日摄，无人机照片）。新华社记者 牟宇 摄

持续发力，护碧水长流

2021年，“华北明珠”白洋淀淀区整体水质为Ⅲ类，主要污染物指标大幅下降，这意味着白洋淀进入全国良好湖泊行列。

白洋淀是华北平原最大淡水湖泊。然而，过去由于缺少上下游协同防护，处于“九河下梢”的白洋淀成为纳污之地。

2017年雄安新区设立后，白洋淀迎来有史以来最大规模的系统性生态治理。加大污水处理能力，减少农业面源污染，实施生态补水，“华北之肾”功能加快修复，水质持续改善，生物多样性显著增加。

水鸟翔集翩跹起舞，多年不见踪迹的鲈鱼也重新出现。常年生活在白洋淀的村民说，鲈鱼对水质要求很高，它的再次出现证明白洋淀水质真的变好了。

对一泓清水的向往，根植在每一个中国人的心中。

这是蓝天白云下的北京天坛祈年殿（2021年6月4日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

2月22日，长江流域首艘3000吨级纯电动货船“船联1号”在南京首航。这艘船由燃油货船改造而成，把电能作为整艘船的唯一能源，实现零排放、低噪音、无污染。

“共抓大保护、不搞大开发”。为保护一江清水浩荡东流，沿江省市以实际行动保护母亲河。破解“化工围江”难题，沿江化工企业“关改搬转”；整治码头岸线，江边改造成公园绿地；实施“十年禁渔”，数十万渔民转产上岸……沿江省市走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波介绍，2021年，全国水生态环境质量保持了持续改善的势头，其中长江流域连续两年干流水质达到Ⅱ类。

生活在安徽省铜陵市长江边的张明浩，是长江水生物保护志愿者。

“前些年，我到江豚经常出没的地方去守望，也不常见到。而2021年，每天都能见到江豚。”张明浩说，水清了、鱼多了，江豚自然就多了。

生生不息，让绿满神州

2月7日，春节后上班第一天。一大早，贵州乌蒙山区的黔西市林泉镇干部群众踩着残雪爬上山头挥锄种树。

挖坑、扶苗、培土、浇水……不一会儿，山头便立起了一棵棵小树苗。“植树造林，功在当代利在千秋。这次大量栽种了香樟树、皂角树等，提高生态效益的同时也兼顾经济效益。”参与植树的林泉镇党委书记张浪说。

植树造林，绿化家园。目前，我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到23.04%，森林资源持续增长，城乡人居环境不断改善，总体上实现了由黄到绿、由绿到美的转变。

不仅如此，近年来我国不断加大生态保护力度。正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。我国初步划定的生态保护红线面积不低于陆域国土面积的25%，已建立各类自然保护地近万处。

这是塞罕坝机械林场风光（2021年8月22日摄，无人机照片）。新华社记者 金皓原 摄

随着各地生态文明建设的推进，人与自然和谐共生的美好愿景愈加清晰。

虎年春节前，野生东北虎踪迹重现大兴安岭。专家指出，这次东北虎“现身”，距离资料记载大兴安岭最近一次发现老虎踪迹，已过去了50多年。这反映出近年来当地野生动物生境持续向好，栖息地质量不断改善。

人不负青山，青山定不负人。通过发展乡村游、生态游，很多地方走出了生态保护与经济发展的双赢之路。

这个春节，海南昌江黎族自治县霸王岭山脚下，木棉客栈老板王一勤忙得不亦乐乎。

他告诉记者，如今越来越多城市居民青睐乡村景观，特别是昌江木棉盛开的季节，很多人趁节假日前来，相信乡村游、生态游前景会越来越好。

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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