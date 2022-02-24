原标题：多地重大项目集中开工——基建适度超前 发展稳中求进

筑牢经济发展“压舱石”

2月16日，江西省2022年省市县三级联动推进重大项目开工暨“项目大会战”动员大会召开。据了解，江西省今年一季度计划开工亿元以上重大项目2051个，总投资1.2万亿元，其中省大中型项目903个，总投资7495亿元。

近年来，江西省牢牢把握扩大内需战略基点，坚持“项目为王”，奋力交出抓项目、扩投资、促发展的亮丽成绩单。2021年，江西省一大批重大项目开工建设、建成投运，3067个省大中型项目完成投资11950亿元，固定资产投资增长10.8%，为稳定发展大局发挥了“压舱石”作用。

去年年初，江西省出台实施方案，提出开展为期三年的工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务六大领域“项目大会战”，力争每年完成投资1万亿元以上。江西省发改委党组书记、主任张和平介绍，从今年一季度903个纳入省级层面调度的省大中型项目来看，项目体量均为亿元以上，项目平均投资超过8亿元。项目结构也凸显江西特点，瞄准国家重大战略、新动能培育等领域，着力谋划储备一批航空、电子信息、新能源、新材料等产业升级项目，重大交通、水利等基础设施项目和“补短板”项目，以及一批生态环保等项目。其中基础设施项目108个，总投资1092亿元；产业升级项目614个，总投资5400亿元；公共服务项目141个，总投资801亿元；生态环保项目40个，总投资202亿元。

江西省发改委投资处处长傅小鹏介绍，为加快推动项目实施建设，江西将对省大中型项目实行台账管理、按月调度、按季通报，对调度发现进展缓慢项目，进行“红黄牌”管理，帮助查找原因并推动分类别、分层级、分权限予以协调解决、重点推进。

同时，按照“资金和要素跟着项目走”的原则，切实推动各地、各部门将生产要素优先保障重大项目。此外，继续将各地重大项目建设工作纳入高质量发展考评，探索建立重大项目推进与中央资金争取、专项债券资金安排、用地计划申报等奖惩挂钩机制。(记者 赖永峰 刘 兴)

有限资源用在“刀刃上”

2月7日，春节后的首个工作日，陕西榆林经开区佰嘉瑞120万吨甲醛及下游工程项目现场举行了榆林市一季度重点项目集中开工仪式。该项目由江苏三木集团投资150亿元建设，建成后预计年产值180亿元、年利税10.92亿元，可带动就业2600人。

据介绍，该项目以甲醛为原料向下延伸生产化工新材料，能效水平、工艺技术和污染排放主要指标达到国际行业领先水平，将加快榆林煤化工产业高端化、多元化、低碳化进程。“煤化工产业潜力巨大、大有前途。”榆林经开区党工委书记、管委会主任孙守洋表示，榆林经开区将继续推动建设世界一流高端能源化工基地，加快高质量发展。

榆林经开区要求重点加强资源要素的协调保障，及时解决相关项目建设中遇到的困难和问题，把园区发展水平提升到更高层次、更高阶段。

当日，陕西省召开高质量项目推进会，举行了2022年一季度重点项目集中开工活动。今年，陕西省安排省级重点项目620个、年度计划投资4600多亿元，其中创新驱动、先进制造类项目占比35.3%，年度计划投资占比24.4%。一季度集中开工省市重点项目963个，年度计划投资1873亿元。

陕西省发展改革委主任张晓光表示，陕西将确保各市级新增土地指标用于省市重点项目的比例不低于60%；试点区域新批工业用地不低于40%按照“标准地”供应，将有限的资源用在高质量项目建设的“刀刃上”。(记者 杨开新)

确保项目建设“开门红”

“大抓项目、抓大项目”的热潮在荆楚大地涌动。在湖北武汉东湖高新区，中国信科集团高端光电子器件和5G移动通信研发生产基地项目开工建设。中国信科集团董事长鲁国庆告诉记者，该项目占地386亩，总投资153亿元，主要开展高端光电子器件、5G移动通信设备等研发生产，着力打造绿色化、智能化、运营数字化的智能工程。武汉市东湖高新区党工委书记、管委会主任刘洁表示，以扩大有效投资为抓手，2022年该区地区生产总值将向3000亿元目标冲刺，加快打造具有全球影响力的“世界光谷”。

武汉东湖高新区是湖北保稳促进、再续精彩的一个缩影。数据显示，湖北今年一季度开工亿元以上项目1913个、总投资1.4万亿元、年度计划投资3681亿元，涉及产业发展、基础设施、民生改善等各个领域。其中，先进制造业、现代服务业投资占65.4%，基础设施占23.7%；百亿元以上项目22个，50亿元以上项目52个，重大项目数、平均投资额均为历年同期最多。

记者了解到，湖北今年一季度开工的重大项目具有投资规模大、项目质量高、引领带动强的特点，不少项目为“总部”“研发中心”“全产业链”。“一切盯着项目转，一切盯着项目干。”武汉市有关负责人表示，下一步要做优项目服务，推动要素跟着项目走，把开工率变成投资率，并瞄准总部企业、头部企业、最终产品企业招商。

在武汉市，总投资50亿元的中国电子云全球总部项目、总投资36亿元的红河华中总部项目、总投资18亿元的EMS全产业链国产化项目等引人关注，以绿色为关键词的新能源、新材料、文旅等领域的投资项目也占据相当数量；在宜昌市，有葛洲坝水泥当阳绿色建材产业园项目、屈原老家文化旅游开发项目等；在襄阳市，今年1月24日签约的投资100亿元的比亚迪襄阳产业园项目，目前已完成公司注册、项目备案、征地拆迁、土地挂牌等工作，正以每天15万立方米的工程量加快推进土地平整。

湖北省发改委主任陈新武表示，湖北将坚持项目为王、实干为上，加快实施一批大产业、大交通、大城建、大环保、大文旅项目，抓实工作推进机制，抓细精准调度，抓好集中开工、集中拉练、集中谋划“三集中”活动，确保实现湖北投资和重大项目建设“开门红”。(记者 柳 洁 董庆森)

(责编：赵竹青、初梓瑞)