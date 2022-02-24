原标题：农业农村部门多措并举力保夏粮丰收

新华社北京2月23日电（记者王悦阳、严赋憬）农业农村部部长唐仁健23日表示，今年夺取夏粮丰收面临挑战，农业农村部门将以背水一战的态度、超常超强的力度，千方百计保夏粮，打好全年粮食丰收第一场硬仗。

这是记者在国新办当日举行的新闻发布会上了解到的消息。

据了解，受去年罕见秋汛影响，河北、山西、山东、河南、陕西5个省有1.1亿亩小麦是晚播麦，占小麦播种面积的三分之一，播种时间晚半个月左右。目前，冬小麦面积基本保持与去年相当，但苗情长势复杂。

“夏粮是全年粮食生产的第一季，对保供给、稳预期、增信心意义重大。”唐仁健说，面对当前复杂的情况，将通过三方面措施保夏粮丰收：

——抓好麦田管理。现在距夏粮小麦大面积收获还有100天左右，要抓住小麦返青、拔节和灌浆三个关键生育期，通过相关技术和措施，力求最大限度追回产量。农业农村系统已经组织大批力量下沉到一线，包省包片，加强精准指导服务，力争能够让适期播种的小麦多增产，晚播的小麦不减产或少减产。

——抓好防灾减灾。重点防范倒春寒、夏伏旱和洪涝等对粮食生产影响大的灾害。同时，受去年雨水多的情况影响，今年农作物病虫害预计呈现多发频发态势，对重大病虫害将进行重点防控。

——抓好春耕备耕。把落实粮食播种面积作为春耕备耕工作的重中之重，巩固早稻生产、稳定秋粮面积，确保粮食播种面积能够落到户、落到田，夯实全年粮食丰收的面积基础。同时，要做好农资供应。

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