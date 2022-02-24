人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部门多措并举力保夏粮丰收

2022年02月24日08:59 | 来源：新华网
小字号

原标题：农业农村部门多措并举力保夏粮丰收

　　新华社北京2月23日电（记者王悦阳、严赋憬）农业农村部部长唐仁健23日表示，今年夺取夏粮丰收面临挑战，农业农村部门将以背水一战的态度、超常超强的力度，千方百计保夏粮，打好全年粮食丰收第一场硬仗。

　　这是记者在国新办当日举行的新闻发布会上了解到的消息。

　　据了解，受去年罕见秋汛影响，河北、山西、山东、河南、陕西5个省有1.1亿亩小麦是晚播麦，占小麦播种面积的三分之一，播种时间晚半个月左右。目前，冬小麦面积基本保持与去年相当，但苗情长势复杂。

　　“夏粮是全年粮食生产的第一季，对保供给、稳预期、增信心意义重大。”唐仁健说，面对当前复杂的情况，将通过三方面措施保夏粮丰收：

　　——抓好麦田管理。现在距夏粮小麦大面积收获还有100天左右，要抓住小麦返青、拔节和灌浆三个关键生育期，通过相关技术和措施，力求最大限度追回产量。农业农村系统已经组织大批力量下沉到一线，包省包片，加强精准指导服务，力争能够让适期播种的小麦多增产，晚播的小麦不减产或少减产。

　　——抓好防灾减灾。重点防范倒春寒、夏伏旱和洪涝等对粮食生产影响大的灾害。同时，受去年雨水多的情况影响，今年农作物病虫害预计呈现多发频发态势，对重大病虫害将进行重点防控。

　　——抓好春耕备耕。把落实粮食播种面积作为春耕备耕工作的重中之重，巩固早稻生产、稳定秋粮面积，确保粮食播种面积能够落到户、落到田，夯实全年粮食丰收的面积基础。同时，要做好农资供应。

(责编：赵竹青、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年春运进入尾声 交通运输部门创新举措为群众提供便捷服务
　　人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月23日（春运第38天），全国预计发送旅客2628万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路1970万人次，水路36万人次，民航102万人次。…
市场监管总局：冬季项目残疾人运动员分级新国标实施
　　人民网北京2月23日电 （记者李楠桦）“为服务残疾人更加广泛、科学地参与冰雪运动，市场监管总局（标准委）近日批准发布了《残疾人冬季运动项目运动员分级》国家标准。”市场监管总局标准技术司副司长徐长兴在今日召开的新闻发布会上介绍，近年来，随着残疾人冬季运动的快速发展，冬残奥会的项目已扩充至6个大项、80个小项，各项目的级别设置和分级规则也有所调整。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部