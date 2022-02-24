原标题：年出口量突破200万辆后 中国车企瞄准新风口

对于不少试图构建高质量发展格局的整车企业来说，汽车出口无疑是2022年诸多工作计划表中最不容忽视的一栏。

中国汽车工业协会公布的数据显示，2022年1月，国内汽车出口达23.1万辆，同比增长87.7%。其中，新能源乘用车出口量达5.4万辆，同比增长538.7%。值得注意的是，2021年，我国汽车出口201.5万辆，首次突破了200万辆大关，同比增长1倍，占全年汽车销售总量的7.7%。其中，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。

“中国汽车走出去离不开综合国力的提升。近年来，我国汽车质量、技术、品牌服务水平不断提升，国际竞争力逐步增强，出口增长较快。”有分析认为，我国汽车出口快速增长，主要受三方面因素拉动：一是全球汽车市场回暖，二是新能源汽车出口带动作用明显，三是我国汽车企业国际竞争力持续提升，品牌国际影响力不断增强。

在“中国制造”升级为“中国智造”的征途中，在构建高质量发展的征途中，中国车企无疑需要书写更多拓展海外市场的范本。

记者注意到，近年来，随着中国汽车品牌的崛起，以上汽、长城、蔚来等为代表的中国汽车品牌，均将海外出口的主攻方向瞄准了欧洲市场。近日，上汽集团宣布，2022年要全面发力欧洲市场，自主品牌MG和MAXUS在欧销量预计将达到12万辆。

聚焦欧洲市场，上汽出海强调“体系化作战”

“欧洲将率先成为上汽首个‘10万辆级’海外区域市场。”上汽集团总裁助理、上汽集团国际业务部总经理、上汽国际总经理余德表示，2022年，上汽集团整体的海外销量目标将达到80万辆，其中，MG品牌要力争实现50万-60万辆的年销量目标。

据介绍，2021年，上汽在海外市场共销售69.7万辆，同比增长78.9%，连续6年夺得国内车企榜首，产品和服务已覆盖全球80余个国家和地区，形成了欧洲、澳新、美洲、中东、东盟、南亚六个“5万辆级”区域市场。

“相当于海外市场每卖出3辆中国车，就有1辆是上汽造。”余德告诉记者，作为中国单一品牌海外销量冠军，MG品牌保持“三连冠”，去年MG品牌的全年销量达到了47万辆，并在全球17个国家跻身单一品牌前十榜单，而作为首个在欧洲轻型商用车电动细分市场全覆盖的中国汽车品牌，MAXUS品牌海外销量达到5.2万辆。

在欧洲市场，2021年上汽自主品牌MG和MAXUS在英国、法国、德国、瑞典等发达国家销量达到7.3万辆，其中，新能源车销量超过4万辆。此外，上汽在欧洲市场建立了超过800个营销服务网点，积极树立“中国智造”的全新形象。

为了更好地经营欧洲市场，上汽集团将加快在当地布局销售渠道，2022年计划在欧洲市场打造1200多个营销服务网点。此外，针对增长迅速的欧洲新能源汽车市场，上汽将推出首款“全球车”纯电动SUV——MG EH32，以及其他新能源汽车产品，有针对性地加快在欧洲市场的产品投放。

“中国汽车品牌已经实实在在地走向了海外市场。现在海外的汽车消费市场在逐渐恢复，这给中国汽车品牌的出口提供良好基础。同时，中国汽车品牌的产品竞争力也有了明显提升，在海外市场逐渐建立了较好的口碑。”中汽协副总工程师许海东认为，考虑到欧洲市场加大了对新能源汽车的补贴力度，市场潜力巨大，现在是中国新能源汽车出口的好时机。

他表示，与德系、日系等外资品牌相比，中国车企在新能源领域尤其是纯电动车上发力较早，在产品研发、质量验证以及动力电池等产业链布局上都有较为明显的优势。“有过硬的新能源汽车产品，中国品牌才敢进军欧洲这样的成熟汽车市场。”

“欧洲尤其是德国的消费者对于汽车产品十分挑剔，对品牌的忠诚度也很高。如果中国车企能拿下德国市场，则有望顺利打开整个欧洲市场。”德国汽车工业协会(中国)副总裁张琳认为，与20年前中国车企的出海相比，当前中国车企的全球化之路走得更加扎实。

“只有当产品进入发达国家市场时，中国车企才算真正参与到了国际竞争。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉记者，一旦中国汽车品牌在欧洲市场取得突破，不仅能让汽车出口形势大为改观，也符合中国汽车品牌向上突破、汽车产业高质量发展的要求。

记者注意到，2021年以来，一方面，中国车企敏锐地抓住了新能源汽车转型的契机，用日益多元的新能源汽车产品满足当前全球高涨的市场需求，加快了在海外市场布局的步伐；另一方面，特斯拉等部分外资企业加大在华投资力度，将最先进的新能源汽车生产线搬到中国，打造新能源汽车出口基地。

作为最早控制住新冠肺炎疫情的国家，中国供应链的稳定性不言而喻，中国汽车工业为满足全球汽车产业链“保供”大业作出了重要贡献。但也有业内专家提醒说，新冠肺炎疫情让全球市场面临着更大的不确定性，因此维持中国汽车工业的繁荣，实现高质量发展，还需要更多的技术创新和更长期的投入。

“在全球化竞争中，属地化是决定一家车企成功与否的重要因素。”余德坦言，作为中国唯一一家有系统、有规划、成建制“走出去”的汽车企业，上汽已经建立了集研发、营销、物流、零部件、制造、金融、二手车等为一体的面向全球市场的汽车产业链，为其在海外市场的体系化作战，为快速拓展海外业务奠定基础。

据他透露，今年凡是销量超过5万辆量级的海外市场，上汽集团都会设立金融公司，用以支持上汽在海外市场的长期发展。

打造世界级品牌还需继续闯关

“从汽车引入大国变成汽车输出大国”，这是所有中国汽车人的共同愿望，但与家电、智能手机等领域相比，中国汽车的出海之路更加复杂，自主品牌“还需要补课”。

“海外市场的情况往往比较复杂，更需要我们打造差异化竞争力。”一位负责出口业务的车企内部人士告诉记者，面对风云诡谲的市场变化，除了要竭尽全力降低芯片供应不足造成的产能影响，也要想办法让海外经销商等合作伙伴树立信心。

有业内分析人士提醒说，目前中国新能源汽车出口规模尚小，且还未形成世界级品牌，境外风险防范难度比较大。“疫情、汇率、贸易保护主义、当地经济政治环境……这些因素可能变化极快，企业出海还是应该谨慎布局。此外，保护知识产权、维护数据跨境传输安全以及降低物流成本等问题，也是中国车企出海前需要闯过的生死关。”

“鉴于汽车产业链长、供应环节多，相关企业应该有‘国内国外一盘棋’的思维。”新能源和智能网联汽车独立研究者曹广平分析表示，国内车企及零部件企业要“外防疫情，关注芯情，紧盯行情”。

他建议称，首先要防止企业内部及所在地区受到新冠肺炎疫情的干扰，其次要关注汽车芯片等零部件供应链的完整，最后还要紧盯国内外市场变化的行情。“比如当某些区域的新能源车市逐步兴起时，我们要有产品能持续发力，填补这个市场空白。”

“经营海外汽车市场时，要面对一个极长的产业链，要应对各种各样的复杂挑战。”余德向记者坦言，上汽在海外市场建立集研发、营销、物流、零部件、制造、金融等多位一体的产业链，并取得今天的成绩，是好几代上汽人不断努力的结果。“我们会一步一个脚印，把中国制造、中国品牌带到全球汽车市场。我们有这个信心，也有这个底气讲这句话。”

2021年，中国汽车出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。从昔日蹒跚学步的追赶者，到今天勇于“走出去”、参与国际市场竞争的探路者，越来越多的中国汽车企业迈着坚定而有力的步伐，努力成为继高铁、智能手机后新的“中国制造名片”。

“汽车具有天然的全球化属性，中国品牌走出去是汽车产业发展的必然，也是中国车企不断向上发展的必经之路。”崔东树认为，中国汽车出口的一路上行，体现了中国汽车产业的世界竞争力在大幅提升，“随着中国车企在电动化、智能化等技术领域不断创新，未来中国汽车出口仍有巨大空间”。（记者 许亚杰）

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