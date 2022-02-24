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不买新车换旧车 新能源车“升温”换购率看涨

2022年02月24日09:07 | 来源：北京青年报
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原标题：不买新车换旧车 新能源车“升温”换购率看涨

　　随着新能源车技术的进步、续航里程提升，以及消费者接受程度的提高，针对新能源车型的增换购比例不断增加。数据显示，国内一线城市新能源车置换热度较高；20万元以下的微型、紧凑型新能源车更受消费者青睐。经济实用性仍是新能源置换市场主旋律，未来15万元至25万元之间的车型将成为车企竞争的焦点。

　　不买新车换旧车

　　新能源车换购有“潜力”

　　中国车市过去20年有两组值得深思的数据：2018年汽车销量出现28年以来首次负增长；2011年至2020年，汽车换购比例持续增加，增换购用户占比接近一半。两组数据表明，国内汽车市场步入存量竞争时代。而新能源汽车的迅速起步，为市场带来了结构性变化，针对新能源车型的增换购比例不断增加。58汽车发布的《2021新能源汽车置换流向研究报告》显示，新能源市场逐渐突起，截至2021年11月，新能源车型渗透率已超过10%。以蔚小理为代表的造车新势力逐渐显现，迅速占据高品质智能换购市场；以五菱为首的新能源车则更多瞄准短途通勤车领域，以高性价比、高智能的姿态切入市场。

　　目前，从用户关注度来看，燃油车仍然是市场主力，新能源市场换购不足一成，仍有较大的上升空间。由于能耗、性价比等原因换购新能源汽车的人群仍为主流。

　　超8成新能源车主

　　5年内换购新车

　　新能源置换用户的原新能源厂商分布中，比亚迪占据榜首，与其涉猎新能源市场较早、旗下新能源车型分布广有关。具体到车型，奇瑞eQ1、知豆D2、比亚迪e5为排名前三的车型。报告认为，微型车成主要置换来源的原因在于其价格低廉、代步性强，多为政策用车首选，在二手车市场的流通性更强。

　　另外，过半新能源置换用户原车车龄在7年以上，主要原因是其置换来源9成以上来自汽油车，车况尚可且品质相对稳定，代步为主要使用功能。原车为新能源车的用户，其置换周期更短，44.32%的用户选择在1至3年内换购新车，超8成用户在5年内换购新车，与新能源车更新迭代迅速存在一定关系。

　　行驶里程同样如此，综合新能源置换用户整体行驶里程来看，5万公里以上车型占比过半数，与燃油车置换趋势一致；原车为新能源车的车型，行驶里程则相对较短，85.8%的车型行驶里程在5万公里以下，为置换市场的主力。

　　造车新势力逐步涌现

　　国产新能源优势明显

　　从品牌来看，国产品牌在新能源车置换市场中优势明显。在新能源车置换用户原车和新车品牌中，国产品牌份额占比分别为44.05%、69.96%，意味着更多新能源车置换用户选择国产品牌。

　　新能源置换用户关注的轿车分布方面，宏光MINIEV以绝对的优势领跑新能源微型车榜单，但随着欧拉黑猫、零跑T03的加入，新能源微型车市场遭到强势瓜分；比亚迪新能源车在紧凑型车领域关注度更高，有三款车上榜；汉EV则凭借性价比在新能源中大型车领域备受置换用户关注。

　　在SUV车型方面，哪吒汽车在新能源小型SUV领域深受关注，旗下两款主力车型位居前列，造车新势力逐步受到消费者青睐；紧凑型SUV领域，小鹏G3排在首位，广汽埃安旗下的AION Y及AION V紧随其后；新能源中型SUV的竞争较为激烈，Model Y、唐DM、蔚来ES6位列前三名，传统新能源厂商不断受到新势力冲击；新能源中大型SUV和MPV受到置换用户关注较少，理想ONE和比亚迪D1领跑两大榜单。

　　报告指出，新能源换购市场不再是传统厂商一家独大，造车新势力逐步涌现，正不断分割市场份额。国产品牌以发展早、技术成熟出列，在新能源置换市场已经取得部分先机。

　　并且，新能源置换用户对于微型车的关注显著高于其他类别，换购的主要考虑因素仍为经济性。价格主要集中在20万元以下，未来15万元至25万元之间的车型将成为车企竞争焦点。全国各地的置换“热情”也不尽相同，从东向西降温，北上广深等城市受到限购政策影响，对于新能源产品的置换关注度高于其他城市。

　　文/本报记者 陈斯

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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