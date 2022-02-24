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北京减量发展迈出实质性步伐 成为全国第一个减量发展城市

2022年02月24日09:07 | 来源：北京青年报
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原标题：北京减量发展迈出实质性步伐 成为全国第一个减量发展城市

　　昨天，京津冀协同发展成效新闻发布会在北京市发改委召开。北京青年报记者从会上获悉，2014年以来全市累计退出一般制造和污染企业约3000家，疏解提升区域性批发市场和物流中心近1000个；人口和城乡建设用地连续四年、建筑规模连续三年减量，中心城区常住人口占比由2015年的59.3%下降到2020的50.2%；行政办公区二期10个地块全部实现开工；京津冀4800余家定点医疗机构实现跨省异地就医住院费用直接结算，5100余家定点医疗机构实现异地就医门诊费用直接结算。

　　中心城区常住人口

　　占比下降至50.2%

　　据市发改委相关负责人介绍，在坚定不移疏解非首都功能方面，本市严格执行并修订完善新增产业禁限目录，不予办理新设立或变更登记业务累计近2.4万件。禁限目录在严守功能底线的同时，也为构建高精尖经济结构打开了更大空间，科技、商务、文化、信息等高精尖产业的新设市场主体持续增加，占比由2013年的40%升至2021年的62%，为北京发展现代产业体系增添了新动力。

　　同时，扎实开展“疏解整治促提升”专项行动，2014年以来全市累计退出一般制造和污染企业约3000家，疏解提升区域性批发市场和物流中心近1000个，加快补齐便民服务设施，建设提升便民商业网点7000余个。不断优化公共服务资源布局，北京电影学院、北京大学、中央民族大学、北京信息科技大学等4所高校新校区如期投用；核心区三级医院床位累计疏解2200余张，2021年核心区三级医院外地患者较2019年同期减少约186万人次。

　　值得一提的是，本市人口和城乡建设用地连续四年、建筑规模连续三年减量，中心城区常住人口占比由2015年的59.3%下降到2020的50.2%，北京成为全国第一个减量发展的城市，减量发展迈出实质性步伐，首都城市发展方式实现深刻转型。

　　市级机关迁入副中心

　　首批涉及约1.5万人

　　北青报记者了解到，本市全力支持雄安新区建设。有序推进“三校一院”交钥匙项目建设，幼儿园项目竣工交付，中小学项目进入收尾阶段，医院项目主体结构封顶。落实北京市支持雄安新区提升公共服务水平工作的意见，对口帮扶雄安学校29所、医疗机构5所。京雄城际铁路运营满一年，京雄高速北京段加快建设，两地直连直通的交通体系加快构建。

　　同时，高水平规划建设北京城市副中心。配合国家出台支持城市副中心高质量发展的意见，制定本市实施方案和任务、政策、项目三个清单。市委市政府等市级机关正式迁入副中心，首批搬迁涉及35个部门、165个单位、约1.5万人。行政办公区二期10个地块全部实现开工，副中心剧院、图书馆、博物馆三大建筑全部实现主体结构封顶，副中心站综合交通枢纽进入主体结构施工阶段，北大人民医院通州院区正式开诊，首师大附中通州校区、副中心政务服务中心投用。环球主题公园盛大开园，截至2021年底已累计接待游客超过160万人次,成为北京文化旅游新地标。

　　此外，推动通州区与北三县一体化高质量发展。正在研究建设通州区与北三县一体化高质量发展示范区。有序实施交通一体化项目，厂通路、姚家园路东延等4条跨界道路均已签订接线协议，厂通路实现开工建设。轨道交通平谷线加快建设。继续举办2021年北京与廊坊北三县项目推介洽谈会，签约项目39个，意向投资额约247亿元，连续三年累计签约项目120余个，意向投资额达800亿元。

　　异地就医门诊费用直接结算

　　覆盖京津冀5100余家医院

　　在重点领域任务加快推进方面，“轨道上的京津冀”加快建设，京张高铁开通运营，京哈高铁全线贯通。城际铁路联络线一期、京唐城际铁路建设有序推进，大兴国际机场北线高速公路全线贯通。区域环境生态治理持续改善，2021年北京PM2.5平均浓度33微克/立方米，空气质量首次实现全面达标，较2013年下降63.1%。永定河、潮白河等五大主干河流26年来全部重现“流动的河”并贯通入海。产业对接和创新协作不断深化，京冀曹妃甸协同发展示范区已完工投产北京项目达到56个，天津滨海-中关村科技园新增注册企业累计超过3000家，中关村企业在津冀两地设立分支机构累计9000余家，2021年北京流向津冀技术合同成交额350.4亿元，累计1760亿元。

　　同时，公共服务共建共享稳步推进，推动北京优质公共服务资源向天津、河北布局，成立14个跨区域特色职教集团（联盟），开展教育协同帮扶项目。持续实施京张、京承等重点医疗卫生合作项目。43项临床检验结果在京津冀485家医疗机构实现互认，21项医学影像检查资料在三省市239家医疗机构试行共享。京津冀4800余家定点医疗机构实现跨省异地就医住院费用直接结算，5100余家定点医疗机构实现异地就医门诊费用直接结算。

　　去年现代化首都都市圈

　　地区生产总值3.9万亿

　　北青报记者从昨天的发布会上获悉，本市已印发构建现代化首都都市圈重点任务落实工作方案，把各项任务纳入本市“十四五”推进京津冀协同发展规划和年度工作要点，加强对“通勤圈”“功能圈”“产业圈”任务统筹实施，确保各领域协同发展工作向构建现代化首都都市圈聚焦并有机衔接。

　　目前，现代化首都都市圈建设取得积极成效。“通勤圈”一体化发展加快推进。厂通路等跨界道路建设提速，北京潞河中学三河校区、北京实验学校三河校区正式揭牌，中日友好医院、友谊医院等16家央属、市属医院与北三县医疗机构签署协议并持续推进合作。北三县16家定点医疗机构已纳入京津冀异地就医普通门诊直接结算范围。2021年北京企业对“通勤圈”投资次数是2015年的2.4倍，“通勤圈”作为北京产业发展腹地作用显现。

　　2021年北京企业对“功能圈”“产业圈”投资次数分别是2015年的2.2倍、2.1倍。2021年，现代化首都都市圈实现地区生产总值3.9万亿元，占京津冀地区生产总值的比重超4成。

　　文/本报记者　李泽伟

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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