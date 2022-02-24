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今年最高涨幅近两成 油气QDII入场正当时？

2022年02月24日09:08 | 来源：北京青年报
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原标题：今年最高涨幅近两成 油气QDII入场正当时？

　　今年什么基金表现最好？答案是油气QDII。2022年以来，国际油价持续上涨，WTI油价和布伦特油价均创出近7年新高。受益于油价上行，油气QDII成为今年最耀眼的明星基金，与其他基金的弱势下行形成鲜明对比。

　　市场

　　国际油价逼近100美元大关

　　全球最大石油公司——沙特阿美近日的股价一路走高，2月21日收于39.2沙特里亚尔(约合10.45美元)，创下2019年12月上市以来的股价新高。此前2月16日，英国市场即期北海布伦特原油现货价格亦达到每桶100.8美元，为2014年以来首次破百。

　　诺安基金称，这是由于原油供给的不确定、需求预期的好转，叠加美元指数的走弱，共同推动油价持续上行。从供给端来看，美国东北部地区寒潮来袭，严寒天气或影响美国得州油气供应。同时，地缘因素推升欧洲天然气价格上涨。从需求方面看，美国以及多个欧洲国家防疫政策管控放松，经济活动回暖，对原油需求预期好转。

　　广发道琼斯石油指数(QDII)基金经理叶帅表示：“OPEC+增产放缓也推升了原油的短期溢价。OPEC+产量会议维持增产节奏，但近期扩产计划的完成情况却不及预期，使得市场对后续OPEC+产量配额完成情况的担心有所加重。”

　　行情

　　多只油气QDII上涨超10%

　　国际油价的大涨使油气QDII近期牛气冲天，与国内股市和其他基金的惨淡行情形成鲜明对比。

　　天天基金数据显示，开年以来截至2月21日，华宝标普油气上游LOF、华安标普全球石油指数LOF的累计涨幅均超过10%，分别为11.4%和10.58%；广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A的同期涨幅为18.82%。此外，南方原油LOF、易方达原油A类美元汇、嘉实原油LOF、诺安油气能源LOF分别累计上涨16.18%、17.17%、16.97%和16.96%。

　　在上述指数型能源基金中，华宝跟踪标普石油天然气上游指数，广发跟踪道琼斯美国石油指数，均为主要锁定美国的上游能源企业，而华安跟踪标普全球石油指数是在全球范围内进行投资，美国占比不到50%，净值走势相对平缓。标的指数走势与油价有所出入，是因为指数成分股的盈利不仅与原油价格有关，也会受产量等其他因素影响，且二级市场价格与估值、盈利预期和市场情绪等有关。

　　剩余4只FOF中，嘉实、南方、易方达持仓均以原油基金为主，而诺安则兼顾石油和天然气两大领域，与油价关联度相对较低。嘉实、南方、易方达均要求在80%以上投资基金的基础上对原油基金持仓不低于非现金资产的80%，而诺安对基金投资的下限仅为 60%、其中石油天然气基金占比不低于80%，油气基金比例相对较低。

　　看到油气QDII的牛气表现之后，最近不少投资者都关注到这类基金，跃跃欲试。业内人士认为，这类基金波动较大，风险较高，投资者需要对国际金融市场有所了解，还要有较强的风险承受能力。

　　以华宝标普油气上游股票人民币C为例，该基金近1年波动率高达40.46%，最大回撤25.81%。该基金2017年度业绩为-15.41%；2018年度业绩-23.84%；2019年业绩-9.57%；2020年度业绩为-30.31%；2021年度业绩为59.92%。

　　其他基金的波动率也都较大，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A最近一年波动率为33.87%，最大回撤19.73%；诺安油气能源最近1年的波动率 为28.17%，最大回撤16.26%。这样大幅度的变动需要投资者有强大的承受能力。

　　建议

　　影响因素复杂 不宜长期投资

　　油气QDII基金后期走势取决于未来的原油价格。业内人士认为，短期油价仍有望震荡上行，但需关注供给端不确定性因素的消退。长期来看，石油、天然气等传统能源的价格会受到新能源替代速度的影响，油气价格可能会逐步走低。在这样的背景下，投资者不宜长期参与油气QDII基金。

　　国金证券认为，在俄乌边境紧张局势升温、OPEC+对增产表态谨慎、美国寒潮天气等支撑下，布伦特原油期货、WTI期货价格月度涨幅分别达到14.82%、15.56%，这是属于地缘政治、供给冲击和极端天气带来的多重利好。但2月随着伊朗核谈判出现转机利好其原油进入市场，预计未来几个月内油价难以进一步攀升，且随着OPEC+及美国的石油产量增速提升，油价可能将在年中面临下行压力。

　　保银投资表示，欧洲对俄罗斯天然气依赖性较强，乌克兰则是俄罗斯天然气通向欧洲的主要通道，地缘因素导致供应冲击，国际油价或在2022年第一季度继续飙升。从长期来看，石油、天然气等传统能源的价格仍会受到新能源替代速度的影响。传统能源公司将顺应行业低碳转型的趋势，探索风电、光伏等新能源领域。未来随着新能源进一步替代传统能源，油气价格可能会逐步走低。

　　国金证券提醒投资者，相比其他各类QDII，能源基金由于油气价格走势受大国博弈和地缘危机影响较大，相对难以预测和把握，风险收益特征往往较为极端，长期投资体验不佳，更适合阶段性参与，而短线还需注意基金净值与油价不同步的问题。

　　景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭近期表示，不管地缘因素如何演变，投资者增持能源板块都是合理的。他认为，该板块可以很好地对冲通胀，同时强劲的全球需求将支撑价格保持高位。

　　文/本报记者 程婕

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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