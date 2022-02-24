原标题：国务院部门办理建议提案由按时办结转向高质量办好

2022年两会即将召开，去年代表委员提出的建议提案办理得怎么样了？

“2021年国务院部门共办理两会期间代表建议8666件，委员提案5718件，分别占总数的96.4%和93.4%，已全部按时办结。”在23日国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，国务院新闻办新闻发言人寿小丽说，人大代表、政协委员对办理工作满意或基本满意的均在98%以上。

寿小丽指出，面对建议提案数量多、任务重等情况，国务院各部门认真总结，持续探索，积累和形成行之有效的经验做法，推动办理工作由按时办结向高质量办好转变。各部门共采纳代表委员所提意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，有力推动了“六稳”“六保”工作任务，助力经济社会高质量发展。

培训机构扩张乱象得到有效遏制

“双减”是2021年人民群众高度关注的教育热点话题，这方面的建议提案办理情况如何？

教育部副部长宋德民介绍，2021年两会期间，代表委员提出有关“减负”“校外培训治理”的建议提案多达数十件，全国人大将“推动治理规范学科类校外培训机构”列为重点督办建议，涉及的14件建议中有11件由教育部主办。

“针对代表委员提出的建立长效治理机制、严格广告治理、推进减负等建议，教育部将‘双减’作为部党组和教育督导‘双一号工程’，成立校外教育培训监管司；报请中央印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。”宋德民说，及时处置暑期培训、隐形变异培训、“暴雷”“冒烟”机构、户外广告等突出问题。

“截止到2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%和87.07%，培训机构扩张乱象得到有效遏制。第三方调查显示，85.4%的家长对学校课后服务表示满意，72.7%的家长反映教育焦虑有所缓解，全社会支持和认可‘双减’改革的良好氛围逐步形成。”宋德民指出。

纾困、培优两手抓 解决中小企业困难

中小企业是国民经济和社会发展的主力军，2021年工业和信息化部根据代表委员意见建议在促进中小企业发展方面做了哪些工作？

“这两年特别是疫情以来，中小企业的生存和发展遇到许多特殊的困难，引起了广大代表委员的关注关心，去年这个议题的建议提案达到20多件。”工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙说，工信部主要从纾困和培优两个方面入手来解决中小企业面临的实际困难。

在纾困方面，工信部联合有关部门出台了《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》，以及《为“专精特新”中小企业办实事清单》等一系列一揽子的惠企政策；同时，通过推进产融合作来解决中小企业融资难的问题，推动降低中小企业税费负担，缓解中小企业融资难题。

“在培优方面，我们着力推动中小企业向‘专精特新’发展。”田玉龙说，到目前，培育“专精特新”企业4万多家，“小巨人”企业4762家，制造业单项冠军企业848家。

构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生黄河

黄河流域的生态保护和高质量发展，代表委员们一直都非常关注。围绕黄河保护立法、防洪安全、水资源节约集约利用等方面，代表委员们提出了很多意见和建议。

水利部副部长田学斌表示，在黄河保护立法方面，水利部会同国家发展改革委等部门起草了黄河保护法（草案）；在黄河防洪安全方面，深化古贤水利枢纽前期工作，推动黑山峡河段开发治理工程重大专题论证，加快构建以骨干水库等重大水利工程为主的水沙调控体系；在黄河流域水资源节约集约利用方面，对黄河流域13个地表水超载地（市）、62个地下水超载县，暂停新增取水许可审批；推进取用水管理专项整治行动；实施黄河流域深度节水控水行动。

“下一步，水利部将坚持生态优先、绿色发展，共同抓好大保护、协同推进大治理，补好灾害预警监测短板，补好防洪减灾基础设施短板，加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生黄河。”田学斌说，配合推进黄河保护法尽早出台，加快配套制度政策建设，提升流域管理能力和水平。

(责编：赵竹青、初梓瑞)