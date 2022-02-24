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侵害用户权益的App屡教不改？专家建议：从源头整治

2022年02月24日09:09 | 来源：法治日报
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原标题：侵害用户权益的App屡教不改？专家建议：从源头整治

　　近日，工业和信息化部通报了2022年第一批侵害用户权益的App。

　　通报称，依据个人信息保护法、网络安全法、电信条例、《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序(App)进行检查，截至目前，尚有107款App未完成整改。同时，检测过程中发现，13款内嵌第三方软件开发工具包（SDK）存在违规收集用户设备信息的行为。

　　《法治日报》记者查阅通报名单发现，所涉问题包含App强制、频繁、过度索取权限；违规使用个人信息；强制用户使用定向推送功能；欺骗误导强迫用户；应用分发平台上的App信息明示不到位；超范围收集个人信息；违规收集个人信息等。

　　据了解，工信部从2019年12月19日通报第一批关于侵害用户权益行为的App开始，至今已累计通报21批App。

　　记者统计发现，此次通报App所涉及的问题中，关于个人信息的违规使用和收集占半数以上。

　　“此次通报App所涉及的问题，主要集中于对用户个人信息的违规使用与收集。对于用户而言，一旦个人信息被泄露或者滥用，不仅可能遭遇各种广告、推销的骚扰，影响个人的安宁生活，还有可能成为网络诈骗等不法甚至犯罪行为的侵害对象，严重损害用户的权益。”中国传媒大学文化产业管理学院文化法治研究中心副主任程科说。

　　在浙江省公共政策研究院研究员、浙江大学数字法治研究院副院长高艳东看来，App对用户个人信息的违规收集，背后潜藏了个人信息泄露、违规使用等安全隐患，电信网络诈骗之所以泛滥，与个人信息泄露密切相关。

　　高艳东说，App的违规行为是对用户隐私权的侵犯，由于个人姓名、联系方式甚至家庭信息的泄露，用户时常遭遇各种广告、骚扰电话、诈骗短信等骚扰，这些频繁出现的信息对用户的个人生活安宁造成严重干扰。个别App对个人信息保管不善，甚至形成个人信息黑色产业链，为不法分子利用电信网络实施诈骗、人肉搜索等互联网违法犯罪提供了“温床”。个人信息是网络犯罪的上游产业，为下游各种犯罪提供了工具和便利。

　　除此次通报中的所涉问题外，在此前的通报中，有些App还涉及不给权限不让用、账号注销难、私自共享给第三方、开屏弹窗信息骚扰用户等问题。

　　据记者粗略统计，在工信部的21次通报中，工信部和地方通信管理局共通报近2000款App所涉及的问题2100余条，而涉及存在问题的App，其中有的App不止一次被通报，还有App因在通报后没有及时整改而被下架。

　　据了解，一旦发现未整改的App，工信部会依据个人信息保护法、网络安全法等相关法律要求，组织对其进行下架，相关应用商店在接到通报后会对未整改的App进行下架处理。针对部分违规情节严重、拒不整改的App，属地通信管理局会对App运营主体依法予以行政处罚。

　　长期以来，对于App的监管整改处罚一直在进行，而且越来越严格，但为何总有一些App依然“坚持自我”，仍在侵害用户权益呢？背后的原因是什么？

　　对此，高艳东分析认为，监管部门过多，责任划分不明，导致出现“谁都可以管，谁都可以不管”的现象，多头治理导致管理效果差。同时，对App违法行为的惩治力度也不够，违法成本低，使得App违法者敢于挑战法律。

　　“虽然我国民众的法律意识不断提高，但整体的维权意识仍有待加强，而且我国没有建立对个人信息被侵害的损失计算标准，导致索赔难，因此对所发现的违法行为，大多会选择做‘沉默的羔羊’，鲜有人会通过法律途径对App违法者提起诉讼。”高艳东说。

　　“以违规收集使用个人信息为例，个人信息收集过程中收集者与被收集者的地位明显不对等，个人信息的收集常常具有隐蔽性的特征，用户对于信息收集的过程缺乏可感知性，相关技术的发展迭代迅速，也使得监管难度进一步加大。”程科说，在数字经济的背景下，个人信息具有非常大的经济价值，促使某些App铤而走险，违规收集用户个人信息。

　　对此，程科建议，除继续加强对App的定期检测、通报与限期整改外，还应进一步落实各平台的主体责任，特别是对于应用商店而言，应督促应用商店建立完善的App上架审核机制，并实时自查，发现问题App及时清理下架。此外，职能部门应完善对App违规行为的举报监管体系，保证用户维权通道的顺畅，进一步简化维权程序，降低维权成本。

　　高艳东同样认为，加大整改措施很有必要，建议从源头上严格审查，把控App的上架，提高市场准入门槛。同时，App应公开其需要获取的用户信息，明示在醒目位置，且列在用户的同意条款，由用户选择是否同意授权，尊重并保障广大用户的知情权。此外，还需要进行严格的事后审查，一旦发现App有违规行为，需要依法严厉查处。

　　“用户应该提升个人信息安全意识，不要轻易下载来路不明的App；注意保护好自己的账户密码，及时更新程序；通过阅读用户协议、隐私保护协议大致了解个人信息收集范围，并在个人信息存在被过度收集的可能时积极举报、维权。”程科提醒道。

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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