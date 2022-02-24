全球3/4受访者希望禁用一次性塑料制品
2022年02月24日09:09 | 来源：中国纪检监察报
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原标题：全球3/4受访者希望禁用一次性塑料制品
据德国《焦点》周刊22日报道，为遏制日益严重的塑料污染，联合国正准备就一项全球性条约展开磋商，民意调查机构益普索集团最新发布的民调显示，全球3/4的受访者希望尽快禁用一次性塑料制品。
受世界自然基金会委托，这项调查的对象包括来自全球28个国家和地区逾2万人，覆盖亚洲、欧洲、大洋洲和美洲等地区。调查结果显示，自2019年以来，呼吁禁用一次性塑料制品的受访者比例从71%上升到75%。赞成少用塑料包装的受访者比例从75%上升至82%。近九成受访者表示，他们支持制定相关条约，以限制一次性塑料制品使用或者增加资源回收利用。
调查显示，最支持禁用一次性塑料制品的国家是“塑料垃圾危机严重”的哥伦比亚、墨西哥和印度等发展中国家。报道称，这一调查结果也给将于本月28日在肯尼亚首都内罗毕举行的全球减塑会议传递了明确的信息。联合国环境规划署希望在会议上推动制定一项限塑条约，这项协议被誉为“继2015年巴黎气候协定之后最重要的环保协议”。
世界自然基金会本月发布的一项研究显示，如果联合国难以达成一项遏制塑料污染的全球协定，今后数十年将出现大范围生态破坏，导致一些海洋生物濒临灭绝，珊瑚礁和红树林这样的敏感生态系统将遭破坏。
(责编：赵竹青、初梓瑞)
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