原标题：“十四五”，拥抱数字经济新机遇

2月20日晚，“双奥之城”北京夜空璀璨，国家体育场流光溢彩，主火炬“大雪花”缓缓落下，盛大焰火腾空而起……北京冬奥会在欢呼声中闭幕，一个个精彩瞬间镌刻在人们的记忆深处。

冬奥会，不仅见证了竞技体育的荣誉与梦想，也尽显“黑科技”的无穷魅力。这场“冰雪之约”，让5G、人工智能、云计算等数字科技大放异彩，也让人们深刻感受到我国数字经济的磅礴伟力——

看，今日之中国，数字经济一路“狂奔”，发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革。

瞧，未来之中国，数字经济必将绘就更加波澜壮阔的图景。正如国务院日前印发的《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)所明确的，“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

1.史上“最清晰”冬奥会 数字技术与各行业加速融合

2月8日，北京首钢滑雪大跳台，18岁的中国选手谷爱凌完成女子最高难度的转体1620，稳稳落地，成功夺得金牌。

这“惊天一跃”，被镜头完美捕捉，可供观众进行多角度欣赏。其实，不只是自由式滑雪大跳台项目，在北京冬奥会上，每一个项目的“精彩瞬间”与运动员的“高光时刻”都会被清晰记录下来。

在赛事转播中，5G+8K技术呈现了史上“最清晰”冬奥会。有观众惊叹：“连冰花都能看得清！”

当然，还有冰壶比赛中的“子弹时间”技术，让人们能够享受任意视角切换、自由缩放、随时暂停、定格旋转等观赛体验。“像《黑客帝国》中‘子弹时间’一样的电影级特效来了！”在社交媒体上，一位博主的分享吸引了众多网友关注。

“数字媒体技术的出现与成熟，将体育赛事转播带入新时代。”北京冬奥组委新闻发言人赵卫东说，北京冬奥会实现了在奥运史上首次用8K视频技术直播开幕式和转播重要赛事的目标。

国际奥委会主席巴赫由衷赞叹：北京冬奥会以前所未有的数字化水平，让更多人感受到奥运文化的精彩。

这只是数字魅力的“冰山一角”。党的十八大以来，我国数字经济快速发展，对经济社会的引领带动作用日益凸显，在推动创新突破、赋能实体经济转型、带动经济增长、助力抗击新冠肺炎疫情等方面成效显著。

如今，数字技术与各行业加速融合，在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广……

中国科学院院士、北京大学副校长张平文介绍，当前，我国数字基础设施建设卓有成效，大数据、人工智能、5G等新技术与实体经济深入融合，提高了资源配置效率；同时，数字支付、智慧城市等应用场景日益为大众所熟悉，相关新产业、新模式、新业态等已具有广泛的群众应用基础和接受度。

“我国数字经济发展的内外部环境正在发生深刻变化，做强做优做大数字经济已成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”张平文说。

2.数据是21世纪的“石油” 2025年产业增加值占GDP的10%

“十四五”时期，我国数字经济将何去何从？不少部门、地区已在积极探索。

日前，“东数西算”工程正式全面启动，贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点。

在国家发展改革委高技术司有关负责人看来，加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

“从新一轮科技革命和产业变革的大趋势来看，第四次工业革命以数字化、智能化、网络化为核心，而数据资源作为重要生产要素，蕴藏了巨大价值，被认为是21世纪的‘黄金’‘石油’。”北京大学光华管理学院教授翁翕说。

翁翕称，面对新时期新形势新挑战，以数据要素为核心引擎推动数字经济深化发展，是“十四五”时期做强做优做大我国数字经济迫切需要完成的重大任务之一。要强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。在初步建立数据要素市场体系的基础上，探索数据要素的分配机制，健全数据要素市场监管设计，完善数据资产管理的配套方法。

《规划》明确，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

“‘十四五’时期，要更加注重创新。”中国信息通信研究院院长余晓晖说，近年来，我国信息技术创新能力迅速增强，取得一系列创新成果，但关键核心技术受制于人的局面尚未根本改变，在外部环境冲击下面临的风险隐患不断增多。要加快关键技术突破，提升核心产业竞争力。

同时，余晓晖表示，要更加注重共享，提升公共服务数字化普惠水平，促进资源优化利用、共享复用，进一步缩小数字鸿沟。

中国电子信息产业发展研究院院长张立认为，要深化数字经济和实体经济融合发展。产业数字化是数字经济发展的显著特征和重要内容，也是推动数字经济高质量发展的有效途径。要引导行业龙头企业依托工业互联网平台，加快系统整合和数据链打通；加快中小企业数字化“补课”，推动中小企业“上云用云”，促进中小企业生产要素数字化、生产过程柔性化和系统服务集成化。

3.发展和规范并重 数字经济治理格局基本形成

当前，我国数字经济规模快速扩张，但发展不平衡、不充分、不规范的问题较为突出，迫切需要转变传统发展方式，加快补齐短板弱项，提高数字经济治理水平，走出一条高质量发展道路。

清华大学法学院院长申卫星认为，面对数字经济发展，应当本着鼓励创新的原则，分领域制定监管规则和标准，在严守安全底线的前提下为新业态发展留足空间。各有关部门要依法依规夯实监管责任，及时预警风险隐患，发现和纠正违法违规行为。

“数字经济的发展加快了社会结构扁平化发展，在这个新的社会结构中探索多元共治成为时代的必然趋势。”申卫星说，强化平台治理是数字经济治理的关键抓手，加强行业自律是数字经济治理的必要补充，保护中小微企业、平台内经营者和消费者的权益是数字经济治理的重要要求。

在张立看来，要通过创新数字化治理方式，优化治理手段，构建更加规范有序、公平竞争的数字经济发展环境。不断健全数字经济监管机制，强化跨部门、跨层级、跨区域协同监管，推动政府、平台、行业协会、资源提供者和消费者共同参与的多方协同治理，提升透明开放监管水平。完善平台经济领域反垄断、反不正当竞争的法律法规，完善信用体系，保障用户权益。

“同时，还应建设性参与多边数字经济治理合作机制，推动全球数字经济治理规则制定，提供更多中国方案、中国倡议，与世界各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境。”张立说。

(本报记者 刘坤)

“数说”数字经济

2020年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达7.8%。

截至2021年年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个。

2021年，全年移动互联网接入流量达2216亿GB。

截至2021年年底，5G行业应用创新案例超10000个。

(刘坤整理)

(责编：赵竹青、初梓瑞)