原标题：湖北：为青年量身打造创业“加油站”

最近几天，在湖北省咸宁市咸安区白鹤村，90后返乡大学生余杰正在为筹建第二家农场做收尾工作，很快就要开张了。“多亏了‘青创贷’的扶持。”余杰说。

2019年，余杰从广州辞职返乡，创办了一家集农耕文化体验、团建休闲、公益辅导等于一体的新型农场。眼看效益不错，去年年底他筹备开办第二家，无奈遇到资金瓶颈。团咸安区委工作人员走访后，向他推荐了“青创贷”。短短3天，余杰收到20万元贷款，利率低至2.35%。

这项特别的金融扶持贷款，由团湖北省委结合团中央支持湖北疫后重振专项行动和创业青年实际需求推出，采取无抵押、低利率模式，助力创业青年解决融资难题。

来自相关金融机构统计数据显示，自2021年1月启动以来，“青创贷”项目累计放贷2792笔，贷款总金额6.91亿元，实现湖北省17个市(州)、103个县(市、区)全覆盖支持，3000余个青年创业者与小微企业从中受益，为荆楚青年量身打造了创业“加油站”。

围绕青年创业“痛点”设计服务产品

团湖北省委开展的专题调研显示，新冠肺炎疫情发生以来，流动资金不足成为青年创业路上的“拦路虎”。一些青创企业属于轻资产型，抵御市场风险能力较弱，加之银企信息不对称，“融资难”“融资贵”等问题突出。有的创业企业需要付出8%-10%甚至更高利率的利息，才能保障现金流。

围绕青年创业的“痛点”设计服务产品，团省委利用团中央支持湖北疫后重振1000万元金融扶持资金作为风险补偿金，联合省人社厅、财政厅、人民银行武汉分行和省农村信用社联合社，于2021年1月共同启动湖北“青创贷”项目。

这一项目纳入了人社部门创业担保贷款体系，利用贴息资金撬动金融资金，将借款人自行承担利率降至2.35%-3.15%，其余部分由各级财政按比例承担贴息。项目针对全省创业青年及符合条件的小微企业开放，个人创业企业贷款额度最高20万元，小微企业贷款额度可达300万元。

团湖北省委还争取各方政策支持，为农村青年创业项目适度放宽担保抵押条件：10万元以内的个人贷款，免除反担保要求；20万元以内的贷款，逐步取消抵押要求。同时，采取绿色通道、优先授信等方式，通过引入技术融资担保、农林地经营权抵押、知识产权质押等多种增信措施，持续降低贷款门槛，扩大贷款惠及面。

低门槛、低利率的“青创贷”一推出，很快获得大量创业青年关注。

来自孝感应城的返乡创业大学生汪利民在2019年6月创办了一家艺校，受疫情影响，2021年年初，正处于业务和口碑积累期的艺校出现资金周转困难，面临优秀师资流失的风险。

看到“青创贷”的宣传后，他尝试找到团应城市委提交贷款申请，很快拿到资金。他给记者算了笔账：贷款20万元，财政贴息后年利率2.35%，他每月只需支付利息391.7元，两年后再归还本金。“这帮我解了燃眉之急！老师拿到了工资，孩子又回到学校，学校重新‘活’起来了。”

数据显示，第一期“青创贷”实施后，5个月内就为湖北省13个市(州)679个创业青年、小微企业发放金融扶持贷款1.5亿元。2021年6月，项目第二期启动，放贷总额度提升至10亿元，合作机构吸引了中国银行、兴业银行、武汉农村商业银行加入。

“让团干多跑路，创业青年少跑路”

从申请到拿到40万元贷款仅用时3天，十堰市创业青年程华伟感慨，这是自己见过的“手续最快、服务最好的贷款”。

变化背后，离不开团湖北省委“我为群众办实事·我为青年做件事”项目清单“青创贷”专项。

项目推出之际，由团湖北省委主要负责人领办，全省各级团组织建立起“专业培训+专家讲座+专人指导+专项督导”的工作模式；同时，联合人社部门、金融监管机构、承办银行等，共同制订实行“服务代办、联合审批”的“协同作战”模式，“让团干多跑路，创业青年少跑路”。

在十堰市，一份《“青创贷”金融服务项目指南》在当地青创圈流传，上面标注着市、区两级团组织、银行对接人联系方式及详细办理流程，“谁能办”“找谁办”“怎样办”一目了然。当地团委还建立了“青年创业项目需求对接库”，常态化上门走访青年创业企业，宣讲政策、定期回访。

程华伟在该市茅箭区经营一家汽车零部件销售企业。2021年11月，公司接到一笔80万元的订单，但公司资金周转遇到瓶颈，订单采购成本缺口较大，眼看订单要丢了，他心急如焚。

在走访了解后，团区委工作人员向他推荐了“青创贷”，并会同区人社局和承办银行主动上门，用最短的时间协助他完成各项预审和签字盖章程序。程华伟收到贷款后顺利拿下订单。

恩施土家族苗族自治州建始县地处鄂西山区，是全省37个乡村振兴重点帮扶县之一，却在此次“青创贷”实施过程中，创下了贷款发放速度和规模均居全省前列的良好局面。仅在前3个月，该县就发放了181笔“青创贷”，为当地农村青年托起创业梦。

据介绍，项目初期，团建始县委就联合有关部门发布了“一行通办”实施方案。借款人只需向县农商行提交申请资料，县农商行在线一并推送给团县委、县人社局进行审核。集中会审、贷前调查审批通过后，现场就可签订合同、及时放款。

“一个好项目激活基层共青团工作一池春水”

对于许多创业者来说，共青团推出的贷款项目，不仅解决了他们资金上的急难困境，也让他们与团组织的联系互动更加紧密高效。

26岁的彭达是耕读兴侬(武汉)科技有限公司创始人，已创业6年，公司主要从事特色农产品全产业链综合服务，拥有各类知识产权30余项。

在了解到“青创贷”这一项目后，急需资金打通物流供应链的彭达抱着试一试的心态提交了申请表，武汉东湖新技术开发区团工委、人社局和农商行及时联动，在1周内将100万元贷款发放到彭达手上。“每年中秋节是我们的市场旺季，也是最缺资金的时候。这次多亏了‘团团’助力，办贷款又快又顺畅！”彭达感慨。

作为全省青创人才聚集的高地，武汉市储备了大量优质青年创业企业。为充分满足小微企业大额信贷资金需求，团武汉市委开辟办贷“绿色通道”，主动上门开展沟通对接。“青创贷”项目实施发布以来，该市共发放小微企业贷款7214万元，占全省项目小微企业贷款总额的一半以上。

在建始县硒旅体育文化传播有限公司负责人伍飞看来，“青创贷”贴息政策也同时能助推企业转型升级。申请到“青创贷”20万元资金后，伍飞培育了一批能运用新媒体宣传建始产业、风景、文化的“经纪人”，通过与当地团组织合作，打造“硒”文化品牌，真正实现从“活下来”到“强起来”。

伍飞也在不断传递“团青情”。他目前是建始县青年创业协会会长，定期组织创业者分享交流，搭建起系列合作平台，“希望一起建设美丽家乡”。

在团建始县委书记朱寒利看来，推动“青创贷”项目实施，一定程度上激活了基层共青团工作的一池春水。以前基层缺人缺钱缺项目，团干部想干事无处下手，现在基层尤其是偏远地区的创业氛围营造起来了，有了农村致富带头人、有了青年聚集，“团的工作也更好开展了”。

数据显示，一年来，湖北“青创贷”项目发放的2792笔贷款中，有1942笔覆盖全省37个乡村振兴重点帮扶县的创业青年、小微企业，贷款金额超过4亿元。

“在团中央疫后重振资金支持下，湖北‘青创贷’项目持续聚焦青年群体、重点项目、乡村振兴工作，不断健全‘联动’‘推优’‘熔断’等工作机制，做到项目宣传发动到位、跟踪服务到位、审核审批到位，有效延伸了共青团服务创业青年的工作链条，团结凝聚了一批引领科技创新和服务乡村振兴的高层次青年人才。”团湖北省委书记周森锋表示。

本报武汉2月23日电

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 实习生 朱可芯 来源：中国青年报

2022年02月24日 01 版

(责编：赵竹青、初梓瑞)