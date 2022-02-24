统计局：2月中旬重要生产资料市场价格21种上涨27种下降 液化天然气涨28.7%
2022年02月24日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年2月中旬与2月上旬相比，21种产品价格上涨，27种下降，2种持平。
其中，煤炭板块监测的7种产品全部下降；石油天然气板块监测的6种产品中，5种上涨，1种下降；黑色金属板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下降；有色金属监测的4种产品中，2种上涨，2种下降；化工产品监测的10种产品中，4种上涨，6种下降；农产品监测的8种产品中，4种上涨，3种下降，1种持平。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、吕骞)
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