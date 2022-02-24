人民网北京2月24日电 （记者杨曦）据国家能源局消息，2022年1月，国家能源局12398能源监管热线共收到有效信息12069件，环比减少10.77%，同比减少6.45%。

信息显示，1月投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业，再次是石油天然气行业。

图片来源：国家能源局官网

其中，电力行业投诉举报数量为977件，占全部投诉举报数量的97.21%。反映的主要问题有：一是部分地区受雨雪冰冻等恶劣天气影响故障停电情况多发，应急抢险能力不足，停电后修复周期较长；二是部分地区供电设施老旧，网架比较薄弱，供电半径长、供电线径小，导致频繁停电和低电压；三是个别供电企业工作人员服务意识不强，服务行为不规范，处理用户故障保修不及时、业扩报装超时限、电费收取不规范、电表计量错误，影响了群众正常用电或者办理涉电业务。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为27件，占全部投诉举报数量的2.69%，反映的主要问题是部分地区分布式光伏发电项目上网电费结算、补贴转付不及时。

石油天然气行业投诉举报数量为1件，占全部投诉举报数量的0.10%，反映的主要问题是个别企业违规获取成品油批发经营资质。

从分布情况来看，各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，河北、山东、河南、四川、辽宁、湖南、江苏、广东、浙江、山西排在全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，湖南、四川、云南、黑龙江、广西、山东、辽宁、江苏、广东、河南排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，黑龙江、内蒙古、吉林、湖南、四川、陕西、山西、西藏、甘肃、河南排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，宁夏、黑龙江、内蒙古、云南、湖南、广西、辽宁、天津、吉林、青海排在全国前10位。

针对群众反映的投诉举报事项，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业的违法违规行为，维护了当事人的合法权益；二是通过协调督促，加快电能质量、供电服务等问题的解决，消除了安全隐患，保障了群众正常生产生活；三是通过解释说明，澄清事实，使当事人消除了误解。

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