人民网北京2月24日电 （黄盛）近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

据悉，“东数西算”工程中，“数”指的是数据大数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，正成为数字经济发展的核心能力之一。简单来说，“东数西算”工程就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来计算和处理。

对此，清华大学经济管理学院副院长李纪珍向人民网财经表示，实施“东数西算”工程，推动算力资源有序向西转移，构建全国一体化算力网络国家枢纽节点，可以充分发挥区域比较优势和我国体制机制优势，优化资源配置，增强国家整体算力效能，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，释放算力资源“乘数效应”和数据要素“倍增效应”。

李纪珍认为，目前我国东西部数据中心的布局存在较大不平衡，与能源资源和生产力等布局之间失配、错配矛盾较为突出。他表示，数据中心耗能较高、消耗的水资源较多，但是东部地区能源、水资源、土地等资源提供的压力不断加大，发展数据中心受限，而西部地区电力等能源资源丰富，电价便宜；水资源相对丰富、空间资源广阔，可以满足东部地区算力的大量需求，因此，“东部”和“西部”的互补性极强。

如何建设“东数西算”工程？李纪珍认为，“东数西算”工程涉及多地域、多省份、多领域、多目标，规模宏大，系统复杂，任务艰巨。因此，在建设过程中要遵循经济规律、自然规律、社会规律，按规律办事，强化统筹和政策引导，稳步推进，推动全国数据中心适度集聚和集约发展，形成梯次布局和合理分工，合理划分物理边界和强化绿色节能、上架率等硬约束，要避免一哄而上，避免盲目发展和重复投资。

“‘东数西算’工程要解决的实质问题是对算力资源的优化组合。”李纪珍告诉人民网财经，这一方面需要加大数字基建以提高算力容量，另一方面需要降低算力能耗，减少对环境影响。在“东数西算”工程梯次推进时，对网络要求不高的业务“冷数据”可率先向西转移，由西部数据中心承接；工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局，枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移，确保算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。

李纪珍建议，随着人工智能应用的快速发展，数据爆炸式增长和计算模型日趋复杂，人们对算力的需求呈高速增长态势，西部也需要有充足的技术人才储备，并要做好相关法律、规章制度、数据隐私保护等方面的制定工作，同时社会各层面应给予支持和鼓励，给予更多时间和耐心。

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