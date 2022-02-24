人民网北京2月24日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行2月例行新闻发布会，介绍2022年交通运输更贴近民生实事有关情况。交通运输部办公厅副主任李洪斌指出，交通运输关系国计民生，服务亿万群众。做好交通运输领域民生工作，既是兜牢民生底线的应尽职责，也是建设人民满意交通的应有之义。

2022年，交通运输部将继续聚焦人民群众“急难愁盼”，实施12件交通运输更贴近民生实事，着力提升交通运输服务供给质量。12件实事具体如下：

一是改造公路危旧桥梁6500座。提高公路桥梁安全耐久水平，保障人民群众安全便捷出行。

二是实施农村公路安全生命防护工程5万公里。提高农村公路安全保障水平，提升人民群众安全感。

三是新增高速公路服务区货车停车位2万个。设置潮汐车位，夜间将部分小客车车位临时调整为货车车位；扩大部分服务区停车区面积，重点用于新增建设货车停车位；通过剩余车位提示、探索停车位预约服务等方式，引导货车科学选择服务区，分散有序停放。

四是实现高速公路服务区无障碍设施全覆盖。持续完善高速公路服务区无障碍设施，实现无障碍厕位、无障碍通道、无障碍停车位100%覆盖。

五是推进跨省大件运输许可“掌上办”。利用移动互联网新技术，依托国家政务服务平台移动端，推进跨省大件运输“掌上办”，进一步提升大件运输企业申报效率和体验。

六是推进内河重要干线水上服务区建设和服务功能提升。在长江干线、西江航运干线、京杭运河等重要干线航道推进水上服务区建设，研究出台水上服务区服务指南，推动现有水上服务区拓展功能、升级改造、提升服务水平，打造人民满意、功能齐全的高品质服务。

七是推行适老化交通出行服务。持续提升巡游出租汽车电召服务，完善网约车“一键叫车”、电话叫车功能和服务响应；打造敬老爱老城市公共汽电车服务线路，全国新增低地板及低入口城市公共汽电车1万辆；推动城市公共汽电车站台适老化改造、地铁上下车无障碍渡板全配备。

八是实施交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”。督促主要网约车和道路货运新业态平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例或会员费上限并向社会公开发布；在驾驶员端实时显示每单抽成比例。

九是推进道路运输高频事项“跨省通办”服务提质增效。深入开展道路运输“跨省通办”办理政策及流程宣传，实现宣传推广全覆盖；进一步拓展“跨省通办”服务功能，实现普通道路货运车辆网上年审全覆盖；坚持网上办理与线下窗口工作人员“帮办”“代办”两手抓两手硬，持续提升办理成功率。

十是持续扩大道路运输电子证照应用服务范围。加快省级电子证照系统安装部署，实现与部级电子证照系统联网运行；聚焦经营性道路客货运输、道路危险货物运输等重点领域，进一步提升从业人员证件申领、诚信考核、跨省查验等办事便捷度，基本实现道路运输电子证照在全国范围内互信互认。

十一是提升“司机之家”便民惠民服务水平。持续扩大“司机之家”覆盖范围，推进建设300个“司机之家”，保持1000个以上“司机之家”正常运营；聚焦停车、餐饮、洗浴等基本需求，为货车司机提供经济实惠、安全实用的便捷服务；依托线上“司机之家”小程序等，为货车司机提供“司机之家”导航定位、服务查询及评价等服务。

十二是推进水运口岸船员换班通关便利化。落实“外防输入、内防反弹”要求，完善船员换班工作专班运行机制和部际协调联动机制，在满足境内水运口岸疫情防控条件下，会同卫生健康、海关、移民等部门指导地方政府为国际航行船舶船员顺利安全入境换班提供保障服务，优化船员入境换班通关措施，实现“应换尽换”。

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