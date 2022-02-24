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住建部：大力增加保障性租赁住房供给 2022年预计建设筹集保障性租赁住房240万套

2022年02月24日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （王仁宏）住房和城乡建设事业和人民群众的日常生活密切相关，同时也是补短板、扩内需、增投资促消费，建设强大国内市场的重要领域。今日，住房和城乡建设部部长王蒙徽在国新办举行的发布会上表示，我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，由过去大规模的增量建设，向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变，从“有没有”向“好不好”转变，在城市更新、新型基础设施建设、农房和乡村现代化建设等方面有着巨大内需潜力。

今年，在扩内需、稳增长方面，住建部将在以下几方面进行着力。

一是保持房地产市场平稳运行。保持调控政策的连续性和稳定性，增强调控政策的精准性协调性。继续稳妥实施房地产长效机制，保障住房的刚需，同时满足合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。

二是推进住房供给侧结构性改革。大力增加保障性租赁住房供给，2022年将建设筹集保障性租赁住房240万套（间）。新筹集公租房10万套，棚户区改造120万套。同时，将加快推进长租房市场建设。

三是推进城镇老旧小区改造。在前几年改造的基础上，进一步通过吸引社会力量参与、创新金融支持方式、促进存量住房用途的调整等措施，推动做好城镇老旧小区这项重大民生工程。

四是推进燃气等城市管道老化更新改造重大工程。力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里。同时，将有序推进城市供水、排水、供暖管网改造、防涝设施建设、生活垃圾处理设施建设。

五是大力推进“新城建”（基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设）。加快构建国家、省、市三级城市信息模型基础平台体系，全面推进智能市政、智慧社区、智能建造，协同发展智慧城市和智能网联汽车，通过打造示范基地，加快“新城建”项目落地。

此外，住建部还将推进适老化城市、社区、住房的建设和改造，实施农房质量安全提升工程，大力发展装配式建筑等工作，努力为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。

(责编：王仁宏、吕骞)

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