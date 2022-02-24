人民网北京2月24日电 （王仁宏）在房地产长效机制实施以来，“房住不炒”已成为社会共识。今日，住房和城乡建设部副部长倪虹在国新办举行的新闻发布会上表示，2021年，住房和城乡建设部围绕着稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施了房地产长效机制，房地产市场运行总体平稳。

住房成交量保持正增长。去年全年商品住宅销售面积达到了15.65亿平方米，同比增长了1.1%，创造近几年新高。

房价涨幅有所回落。去年70个大中城市，一手房和二手房销售价格分别上涨了2%和1%，涨幅比2020年回落了1.7和1.1个百分点。

房地产开发投资保持了正增长。全年达到了14.8万亿元，同比增长4.4%。住宅投资同比增长6.4%，比固定资产投资高了1.5个百分点。

去化周期还处在合理区间。“一般来讲，去化周期12个月到18个月都比较正常，去年年底的水平是14.1个月，处在合理区间。”

倪虹表示，2022年，住建部将毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，加强预期引导，因城施策，从四方面促进房地产业良性循环和健康发展。

一是保持调控政策的连续性和稳定性。继续稳妥实施房地产长效机制，把城市的主体责任和省级政府的监督责任落实好，保障刚性住房需求，满足合理的改善性住房需求，继续稳地价、稳房价、稳预期。

二是增强调控政策的协调性和精准性。重点是做到3个“加强”：一是加强土地、金融和市场监管等政策的协同，二是加强部、省、市的调控联动，三是加强对城市“一城一策”政策的指导和监督。

三是坚决有力处置个别房地产企业因债务违约所引发的房地产项目逾期交付风险。以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，以法治化、市场化为原则，压实企业主体责任，落实属地政府管理责任，维护社会稳定，维护购房群众合法权益。

四是持续整治和规范房地产市场秩序。2021年，住建部会同7个部门联合开展了房地产市场三年整治行动。下一步将重点完善市场监管新机制，大力整治房地产开发、交易、租赁、物业服务中的违法违规行为，切实维护好人民群众的合法权益。

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