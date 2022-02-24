人民网北京2月24日电 （记者乔雪峰）为期40天的春运2月25日即将结束，今年客流情况如何？都有哪些特点？2月24日，交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任舒驰在回答记者提问时表示，总的来看，今年春运总体平稳有序，客流总量低位运行，客流以务工流和探亲流为主，节前客流相对集中，节后出行相对平稳。

据舒驰介绍，从客流总量来看，2022年春运全国预计发送旅客10.5亿人次，日均2625万人次，比2021年同比增长20.7%，比2020年下降29.1%，比2019年下降64.8%。其中，预计铁路、公路、水路、民航发送旅客分别为2.5亿、7.5亿、1630万、3920万人次。

舒驰表示，受高校避峰放假、分批开学影响，学生客流对春运影响较往年降低。春运客流以务工流和探亲流为主体，并呈现出潮汐性特征。受疫情影响，春节假期国内旅游客流较往年有所减少。

舒驰进一步指出，节前客流主要集中在1月27日至30日，最高峰出现在1月29日，达到2955.5万人次。节后客流主要集中在2月6日至9日，以及2月16日至20日，最高峰分别出现在2月8日2838万人次、2月19日3216万人次。

舒驰最后表示，春运期间，各地交通运输部门和从业人员奋战在服务保障一线，落实落细疫情防控、安全生产、保通保畅、运输保障等各项举措，确保疫情不因春运扩散，确保旅客健康安全便捷有序出行。

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