人民网北京2月24日电 （记者乔雪峰）2月24日，交通运输部运输服务司副司长王绣春接受人民网记者提问时表示，2022年将督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例上限并公开发布，同时在驾驶员端实时显示每单的抽成比例。“目前，各网约车平台企业正按照相关要求细化制定具体实施方案。”

近年来，交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益突出。

王绣春指出，2021年，交通运输部按照党中央、国务院决策部署，会同多部门印发了《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》和《关于加强货车司机权益保障工作的意见》，这两个文件对完善平台和从业人员利益分配机制、规范平台企业经营行为等工作进行部署安排。

“平台抽成事关从业人员劳动报酬，与从业人员切身利益密切相关。” 王绣春表示，按照有关文件部署要求，为进一步落实规范平台企业经营行为，切实保障从业人员合法权益的要求，交通运输部将“实施交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”（以下简称“阳光行动”）作为2022年更贴近民生实事。

王绣春表示，“阳光行动主要”聚焦网约车、道路货运新业态两个领域。在网约车方面，督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例上限并公开发布，同时在驾驶员端实时显示每单的抽成比例。在道路货运方面，督促主要道路货运新业态平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台订单收费金额或抽成比例上限、会员费上限等，并向社会公开发布。

王绣春指出，下一步，紧紧围绕民生实事确定的目标任务，交通运输部将进一步细化工作部署，确保取得实效。重点开展以下工作：

一是制定实施方案。前段时间，交通运输部与各平台企业进行了对接，就落实民生实事工作进行了相应部署。各平台企业积极响应，正按照要求细化制定具体实施方案。

二是组织有序推进。督促主要平台企业科学合理设定计价规则和抽成比例、会员费上限，加快完善软件功能，实现实时显示抽成比例的要求。

三是加强跟踪督导。持续跟踪掌握目标任务进展情况，定期开展工作调度，确保完成各项目标任务，全力维护从业人员合法权益。

(责编：乔业琼、吕骞)