原标题：2021年度汽车资源综合利用研究成果分享会在津召开

2月22日，由中汽数据有限公司（以下简称中汽数据）举办的“2021年度汽车资源综合利用研究成果分享会”于天津召开。

2021年度汽车资源综合利用研究成果分享会现场

本次分享会，中汽数据发布了《汽车有害物质和可回收利用率行业白皮书（2021）》《汽车行业供应商风险等级评估研究报告（2021）》《中国新能源汽车动力蓄电池回收利用产业发展报告（2020）》，分享了新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设研究成果，同时正式上线了中国汽车产品生产者责任延伸公共服务平台。

《汽车有害物质和可回收利用率管理行业白皮书（2021）》展示了我国乘用车产品有害物质和可回收利用率（ELV）管理成效，多维度解读了我国ELV管控政策标准体系、全球环保法规进展及未来管控趋势等内容，并分享了典型汽车企业生态设计和材料再生利用优秀案例，可协助政府部门、汽车企业及社会公众了解我国ELV管理情况，引导汽车行业绿色发展，推动行业绿色转型升级。

《汽车行业供应商风险等级评估研究报告（2021）》依据创新型中国汽车行业供应商风险评估指标体系，从企业的经营、采购保障、质量保障、环保合规等方面，构建汽车产业供应商风险评估量化体系，并聚焦我国2020年百强零部件企业，对重点领域50余家企业的风险进行评估，识别汽车供应链管理的薄弱环节，助力提升汽车供应链安全系数，增强供应链韧性。

《中国新能源汽车动力蓄电池回收利用产业发展报告（2020）》由中国汽车技术研究中心有限公司联合北京理工大学共同编纂完成。该报告以国家溯源平台、行业调研数据等为基础，从产业规模、市场分布、技术应用等多维度展示了我国动力蓄电池回收利用产业链上下游发展概况、特点及趋势，系统总结了当前管理政策实施进展及成效，为政府有关部门、行业协会、企业等开展工作提供参考依据。

《新能源汽车动力蓄电池回收利用产业发展报告（2020）》发布现场

新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设研究成果系统展示了我国动力蓄电池回收利用管理在政策体系建设、回收网络布局等方面取得的成效。中汽数据牵头搭建“共建共享”回收服务体系，逐步构建起科学、高效的废旧动力蓄电池回收服务网络。同时，为引导动力蓄电池回收服务网点规范化发展，中汽数据与中汽研华诚认证（天津）有限公司（下面简称华诚认证）联合开展动力蓄电池回收服务网点认证工作，建立行业互信机制。华诚认证副总经理张宇为第一批通过网点认证的衢州华友资源再生科技有限公司、格林美（无锡）新能源服务有限公司、江西睿达新能源科技有限公司颁发《动力蓄电池回收服务网点建设及运营管理体系认证证书》。

中汽数据有限公司回收利用研究室室主任李龙辉介绍“新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设研究成果”

“中国汽车产品生产者责任延伸公共服务平台”是为落实《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》工作要求，由中汽数据牵头建设。该平台涵盖回收服务网点、报废汽车回收数据、实际两率计算与再生材料等功能模块，全面衔接EPR试点政策要求，重点解决行业前后端信息沟通不畅、回用件和再制造件销售体系不完善等问题，高效实现EPR试点履责评估，为政府管理决策、行业资源整合、企业绿色发展提供信息化技术支持。

(责编：董童、李源)