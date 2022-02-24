2月23日，京东发布乡村振兴“奔富计划”全景图，全面展示了京东服务国家乡村振兴战略的供应链、物流、技术、金融、服务五大核心能力，并公布了“乡村振兴·京东千县名品”项目、“千县万镇24小时达”、“一基三化五流动”乡村数智化服务体系、“诊京采”业务、“强村行动”五大重点项目的最新进展。

据介绍，自2020年10月乡村振兴京东“奔富计划”启动以来，京东已对接超过1000个农特产地及产业带，覆盖大量乡村“源头好物”，截至2021年底已带动农村实现3200亿元产值，帮助近百万农户大幅增收。

五大核心能力打造乡村振兴“高速路”

作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东发挥自身在供应链、物流、技术、金融、服务五大领域的核心能力，致力于打通农村全产业链条，携手社会各界共建乡村振兴“高速路”。

在京东乡村振兴“奔富计划”全景图中，京东零售供应链能力为乡村供应链提供全面的数智化赋能支持，促进农产品供给侧与需求侧高效对接；京东物流能力为乡村打造基础设施，助力构建完善农产品现代流通体系；京东技术能力以乡村数智操作系统推动乡村建设，全面推进乡村产业数智化、治理现代化与生活智慧化；此外，京东还为乡村提供供应链金融、综合服务站，以及产业带帮扶、产业生态体系建设、基层医疗健康等服务支撑。

以全产业链能力支持乡村振兴，目前京东已在全国对接1000多个农特产地及产业带，直连超过500个大型优质蔬菜基地，共建70多个现代化、标准化、智能化农场；开设助农馆和特产馆超过700个，帮助偏远地区和欠发达地区的农产品、手工业产品拓展销路；同时，还为大量返乡入乡农民工提供就近就业岗位和创业机会，通过稳定的收入、五险一金等福利为20余万个农村家庭带来更稳固的收入保障。

数实融合赋能乡村振兴“全链条”

围绕更好服务落实国家乡村振兴战略，京东不断深化拓展自身的供应链优势，通过持续向农村下沉和共享扎实的基础设施、创新的技术服务，蹚出了一条以供应链健全产业链、提升价值链的乡村振兴“全链条”路径。

京东零售“乡村振兴·京东千县名品”项目，通过聚合京东全面的品牌化营销优势，塑造有影响力的IP，助力优质农产品品牌打造。2021年京东生鲜携手全国21省地标协会，助力各农特产地和产业带建立生产标准、扩大市场销路，推动当地地标产品取得销量和品牌声量双赢。江苏宿迁霸王蟹、福建宁德大黄鱼、贵州修文猕猴桃、新疆伽师西梅和库尔勒香梨、宁夏盐池滩羊等众多地方特色农产品实现规模化、优质化、品牌化发展。例如，宁德大黄鱼、盐池滩羊在入驻京东后，市场份额分别提升了500%、200%。此外，京东零售还联合百余家品牌商家、35家权威检测机构成立“京东品质联盟”，以农产品质量的提升来确保农业综合效益的提升，促进形成高品质农产品与消费升级的正向循环。

早在2019年，京东物流即推出“千县万镇24小时达”，旨在提升县乡村三级物流触达能力和服务时效，推动城乡物流普惠。目前，京东物流服务已触达约60万行政村，已在全国93%区县、84%乡镇实现当日达和次日达。京东物流在乌鲁木齐、银川、德阳等多地建设“亚洲一号”大型智能物流园区，大大提升了偏远地区的送货时效；在西藏拉萨投用超百台仓储机器人，青藏高原迎来大型智能物流仓；在陕西武功县落地产地智能供应链中心，让当地好果子卖上好价格。

京东科技“一基三化五流动”乡村数智化服务体系，即在乡村新基建与产业数智化、治理现代化、生活智慧化的“一基三化”基础上，激活并带动信息流、商流、物流、资金流、人才流“五个流动”，全面助力乡村振兴可持续发展。目前，京东科技已帮助陕西白水苹果和铜川中草药、四川眉山柑橘、广西梧州蜂蜜等实现乡村产业链数智化升级。

为提升乡村医生用药、诊疗水平，服务农民健康，京东健康推出“诊京采”业务，能够帮助医药供应链下沉乡村、推动医生培训到乡村、提升基层医疗机构数智化水平，帮助乡村患者检测疾病并及时就医。

京东旗下生活消费商城京喜推出的“京喜农场”，不仅让农村“菜园子”直通消费者“菜篮子”，其“强村计划”还带动江苏、山东、河南等8省上万名农户降本增收，在平均亩产提高10%-20%的同时，每年每亩可节省50—100元。

京东方面表示，京东根植于实体经济，也将始终聚焦服务于实体经济，当好乡村振兴的“耕耘者”。京东将持续深耕乡村振兴领域，做最苦、最难但最有价值的事，推动降本增效，实现农业增效、农民增收、农村兴旺。

(责编：董童、李源)