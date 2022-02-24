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李彦宏：自动驾驶是起点，终局是智能交通

2022年02月24日13:49 | 来源：新华网
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原标题：李彦宏：自动驾驶是起点，终局是智能交通

　　2月24日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏的《智能交通7讲》音频课程在得到APP上线。该课程由李彦宏本人录制，涵盖自动驾驶、车路协同、汽车、信控、地图、停车、高速等出行场景中公众关注的话题。

　　李彦宏认为，“自动驾驶是起点，终局是智能交通、智能城市，甚至是智能社会。”

　　中国有望在全球率先实现L4-L5级自动驾驶的大规模商业化

　　在自动驾驶技术领域一直有两大路线之争，一种是以单车智能为主，另一种是以车路协同为主。李彦宏表示，用车路协同方案做自动驾驶，是百度坚持、并且看好的技术路线。根据百度的推演，通过车路协同可以让自动驾驶事故率降低99％；将部分自动驾驶功能转移到路端，又可以大规模降低成本，进而加快自动驾驶商业化落地的步伐。在他看来，中国有望在全球率先实现L4-L5级自动驾驶的大规模商业化。

　　目前，百度Apollo拥有业内领先的技术及成熟的自动驾驶解决方案，测试总里程超过2100万公里，旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”已在北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙、沧州七个城市开放载人测试运营服务。

　　百度智能交通解决方案已落地50多个城市

　　百度的智能交通不仅面向未来服务自动驾驶，亦服务当下改善交通问题。

　　在河北保定七一路，以往市民上下班通行总需要堵上5、6个红绿灯。2020年，百度Apollo联合保定交警部署百度AI智能信控系统后，保定多条主干道形成了一条“绿波带”，车辆能够一口气通过12个红绿灯路口，市民通行时间平均缩短了20%。

　　李彦宏认为，未来的城市智能交通，不仅要有“聪明的车”，还要有“智慧的路”。车路协同具有独特的中国优势，是未来智能交通最核心的技术方案。

　　车路协同，即车、路、人、环境之间实时动态的交互联动。李彦宏在课程中介绍了协同的具体过程，“车开到路口，路口的摄像头等设备检测到车流量、车速等信息，再把这些信息实时反馈给智能信号灯系统，系统会自动调节红绿灯的时长，让车辆快速通行。”

百度AI智能信控系统应用于主干道

　　目前，百度智能交通解决方案包括智能网联、智慧交管、智慧高速、智慧停车等，已在全国落地50多个城市。

　　2019年《交通强国建设纲要》提出，到2035年基本建成交通强国，智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高；到本世纪中叶全面建成交通强国，智能化与绿色化水平位居世界前列。

　　李彦宏认为，“自动驾驶是起点，终局是智能交通、智能城市，甚至是智能社会。”百度智能交通基于“聪明的车加智慧的路”的理念，把人工智能、5G通信、云计算等技术与交通行业做深度融合，探索交通强国高质量发展的“中国模式”。

(责编：董童、李源)

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