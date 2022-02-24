人民网北京2月24日电 （王绍绍）工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。近日，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关部门联合出台了《促进工业经济平稳增长的若干政策》（以下简称《政策》），从减税降费、金融支持、投资外贸等方面提出了18条稳定工业增长政策举措。此前，两部门就曾联合印发《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），聚焦重点攻克难点打通堵点，打出工业稳增长“组合拳”。

“《政策》是在《实施方案》基础上的‘升级版’，也是进一步促进工业经济平稳运行的‘加强针’，对于提振市场信心、稳定工业增长具有重要意义，我们需要准确把握政策要点，加快各项政策落实落地，推动工业经济平稳运行和提质升级，筑牢经济‘压舱石’。”中国电子信息产业发展研究院院长张立表示。

今年开年以来，各地区各部门政策靠前发力，企业铆足干劲赶工，奋力实现“开门红”。专项问卷调查显示，今年大部分工业企业春节后复工复产早于正常年份水平，多地企业陆续进入满负荷生产状态。对此，张立表示，整体上看，在各项政策带动下，我国工业经济克服重重困难，实现了“十四五”良好开局，和今年一季度平稳接续。

张立还表示，2021年，国内上半年经济恢复态势较好，主要指标符合预期，下半年受疫情汛情交织、大宗商品价格上涨、能源要素保障不足等因素影响，经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在工业领域尤为凸显。面对复杂严峻的国内外形势和不断加大的经济下行压力，中央经济工作会议提出要稳字当头、稳中求进。

张立介绍，在多项政策协同发力下，去年四季度以来我国工业经济主要指标稳中向好，振作工业经济运行取得初步成效。工业生产持续回升，2021年全年规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%，增速接近正常年份平均水平。价格上涨势头有所放缓，随着一系列保供稳价、助企纾困政策加快落地，煤炭等大宗商品价格明显回落，工业品出厂价格与购进价格之间的“剪刀差”有所收窄，企业成本压力缓解。经济发展预期有所改善，去年11月份以来制造业采购经理指数（PMI）已连续3个月回升至荣枯线上方，今年1月份中小企业发展指数反弹至89.4，连续3个月保持小幅回升态势。

中央经济工作会议提出，要着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。工业是经济发展的“压舱石”，稳定宏观经济大盘，工业肩负的责任重大。数据显示，我国工业扛起“稳增长”重任，2020年和2021年对GDP增长的贡献率一直保持在36.5%以上，较2019年大幅提升9.6个点，成为推动经济稳定恢复的重要支撑。

需要注意的是，2022年工业平稳增长仍面临多重挑战，亟需政策继续保驾护航。张立认为，当前国内外环境依然复杂多变，工业经济稳定恢复仍面临多重挑战。国内疫情散发持续制约消费和投资恢复，不利于供需循环畅通，影响经济发展预期。大宗商品价格短期内可能还会保持高位，叠加市场环境变化等因素，中小企业生产经营仍面临较大压力。

张立建议，要充分认识把握当前面临的形势，增强稳定工业增长的责任感和紧迫感，加强预调微调和跨周期调节，按照政策发力要适度靠前的要求，在已出台各项政策措施的基础上，聚焦供给制约、成本高企、需求不足等制约工业平稳增长的难点痛点卡点，坚持长短结合、标本兼治、精准施策、全面发力，进一步提升政策能级，把握好政策时度效，全力以赴巩固工业经济企稳回升势头，确保全年工业经济稳定运行。

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