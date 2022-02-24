原标题：因地制宜开展区域特色融资 中信银行金融活水注入乡村振兴

近年来，中信银行严格落实监管政策要求，围绕“三农”领域补短板，进一步强化体制机制建设，优化产品服务，增加信贷资金投放，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2021年，为进一步提升乡村振兴工作质效，中信银行成立总行一级部门乡村振兴部，从政策制定、业务营销、产品创新、绩效考核等领域全方位牵头推进乡村振兴各项工作。通过组织推动和政策支持等举措，中信银行各分行积极发挥主观能动性，结合区域特色产业优势，因时因地提升产品服务针对性，满足区域特色化融资需求，走出了具有特色的金融服务乡村振兴之路。

江苏：“节约集约用地”推动美丽乡村建设

南京市六合区春秋时期古名棠邑，是南京的江北门户，也是国家级新区—南京江北新区直管区。这里土地利用类型多样，耕地所占比重较大，生态用地面积大，生态环境优。

在此背景下，中信银行南京分行主动对接当地节约集约用地“双提升”项目，在了解到相关项目需求后，积极同项目实施主体开展合作，并对接银保监局、财政厅、国土资源厅沟通项目方案，为该项目制定了从项目合规建议到融资的全方位服务方案，最终促成银团贷款落地，推动了项目的顺利实施。

该项目的成功落地是中信银行积极贯彻国家战略，推进农业农村现代化，落实耕地保护责任、优化城乡建设用地布局、提高农村人居环境和用地资源保障的重要举措。

河南：夯实基层金融服务，支持农村合作社做大做强

河南省作为农业大省，农村人口众。在新形势下，农村合作社能把千家万户从事小生产的农民组织起来，一定程度上提高了农业标准化、生产规模化，但其普遍存在规模小、轻资产等情况，不易获得银行信贷支持。

中信银行郑州分行根据这一普遍情况，下沉村镇，为合作社梳理销售渠道，并开发了依托其核心下游企业提供增信方式的“商票贷”，通过引入核心企业的增信，为合作社融资提供了快速、便捷的渠道，解决了农户生产经营过程中购买生产资料的资金需求。尤其在2021年河南省发生重大洪涝灾害的情况下，为农户的正常生产经营提供了有力保障，获得了农户高度评价。

截至目前，中信银行郑州分行已为数十个农村合作社提供融资支持，累计投放金额数千万元，有效助力当地农村合作社做大做强。

福建：“上山下海”支持茶业渔业

福建素有“八山一水一分田”之称，产茶历史已有1600多年，拥有大红袍、铁观音、福鼎白茶等响彻国内外的品牌，为支持茶业产业转型升级，省政府特出台了《关于推进绿色发展质量兴茶八条措施的通知》等政策。中信银行福州分行积极响应省政府号召，创新推出“茶山贷”专属产品，大力支持福建茶叶产业发展。

福鼎市畲茗香是一家集白茶种植、生产、研发、茶文化推广为一体的畲族小微企业，产品经销欧洲、东南亚及全国22个省市。新冠肺炎疫情爆发后，企业生产经营受到一定影响，为此，中信银行福州分行向其发放了100万元“茶山贷”信用贷款。在银行信贷支持下，企业顺利渡过了疫情难关，实现复工复产，并完成了厂房改造、设备更新、茶园扩张，年销售额从2020年初800万元增产到现在的1500万元，茶园从方家山的500亩扩大到赤溪村、方家山、磻溪溪口三处800亩。

中信银行福州分行一方面推出“林权贷”“茶山贷”，满足山区新型农业经营主体融资需求，培育发展林业、茶业支柱产业和优势特色产业；另一方面还支持海洋经济振兴，贯彻“海上福州”的发展战略，对接宁德海洋渔业经济主体，创设“养殖贷”“渔船贷”，全力扶持海洋捕捞、养殖、仓储、冷链等行业小微企业发展。

河北：保障“菜篮子”，批量服务园区涉农商户

河北新发地物流园区属于首衡集团是京津冀协同发展落地的重点项目之一，园区内有大量以果蔬批发为主业的涉农商户，年交易额近千亿元。

中信银行石家庄分行在了解园区方想解决商户融资问题的需求后，分、支行联动，第一时间深入调研客户需求和经营模式，量身打造综合金融服务方案。仅用一个月时间，便完成了园区商户的批量开户、集中审批、集中放贷，分行专业、高效、优质的金融服务，受到园区商户交口称赞，创下了良好口碑。

该项目的成功落地，不仅解决了园区内涉农小微企业融资难题，更为新发地市场发展壮大和保障农产品供应链贡献了中信力量，既是中信银行积极履行社会责任的缩影，又彰显了助力乡村振兴的社会价值，具有重要的推广意义。

中信银行表示，下一步将严格落实监管政策要求，以“打造中信银行乡村振兴领域特色化服务能力”为目标，坚持“市场化与政策性兼顾，差异化与压实主体责任并重，特色化与均衡发展共举”的基本原则，构建“专门团队、专业领域、专项产品、专属客群、专有政策”的五专体系，助力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

(责编：曹淼、李源)