人民网北京2月24日电 （记者余璐）对黄河流域13个地表水超载地（市）、62个地下水超载县，暂停新增取水许可审批；推进黄河流域（片）取用水管理专项整治行动，完成了78.5万个取水口的核查登记；实施黄河流域深度节水控水行动，对37处引黄大型灌区实施现代化改造，对225家重点用水单位进行监督检查，推动161个县级行政区达到节水型社会标准……2021年，水利部办理全国两会黄河保护治理相关建议提案70余件，出台一系列政策措施，为黄河流域生态保护和高质量发展提供坚实保障。

2月23日国务院政策例行吹风会现场，人民网记者提问。国新办供图

“黄河保护治理是水利部门的职责所在、使命所系。”在2月23日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，水利部副部长田学斌在回答人民网记者提问时表示，2021年，水利部承办的全国两会相关建议提案70余件，占总数的14%，其中纳入人大政协重点督办的建议提案12件。代表委员围绕黄河保护立法、防洪安全、水资源节约集约利用等方面提出了许多有见地的意见和建议，水利部结合建议提案办理工作，会同沿黄各地水利部门同心协力抓好贯彻落实，取得了积极进展。

田学斌介绍道，在黄河保护立法方面，代表委员提出要找准立法定位、加快立法进度、加强区域协调等意见和建议，水利部认真梳理、充分吸收，在综合调研、专题研究、广泛征求意见的基础上，会同国家发展改革委等部门起草了黄河保护法（草案）。2021年10月，国务院常务会议讨论通过了黄河保护法（草案）并决定提请全国人大常委会审议；12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议进行了第一次审议。

黄河防洪安全方面，代表委员提出要加强防洪工程建设，水利部深化古贤水利枢纽前期工作，推动黑山峡河段开发治理工程重大专题论证，加快构建以骨干水库等重大水利工程为主的水沙调控体系，加快推进黄河干流的禹潼段治理以及渭河、泾河等重要支流综合治理。黄河流域水资源节约集约利用方面，代表委员们在取用水监管、农业节水等方面也提出了很多有前瞻性、针对性的意见和建议，水利部认真研究、积极采纳，并推动完善一系列措施。

黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略。田学斌表示，下一步，水利部将坚持生态优先、绿色发展，共同抓好大保护、协同推进大治理，补好灾害预警监测短板，补好防洪减灾基础设施短板，加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生黄河，全方位贯彻“四水四定”原则，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，加强水土保持和生态保护力度，维护黄河健康生命，配合推进黄河保护法尽早出台，加快配套制度政策建设，提升流域管理能力和水平，为黄河永远造福中华民族而不懈奋斗。

据了解，2021年水利部共承办两会建议提案517件，实现了按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率“三个100%”。

“建议提案反映了广大人民群众和社会各界对水利高质量发展的热切呼声和殷切期盼。水利部将以更高的标准、更大的力度、更实的举措，进一步提高建议提案的办理水平，着力服务群众、解决问题、推动工作，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的水利支撑和保障。”田学斌说。

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