人民网北京2月24日电 （记者许维娜）建筑业是国民经济的支柱产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。《“十四五”建筑业发展规划》提出，将大力发展智能建造和装配式建筑，从追求高速增长转向追求高质量发展。新一年，住房和城乡建设部将重点开展哪些工作？

24日上午，国务院新闻办公室举行推动住房和城乡建设高质量发展新闻发布会。住房和城乡建设部副部长张小宏在会上表示，2021年，建筑业总产值29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达到7%，为社会提供了超过5000万个就业岗位。

张小宏表示，下一步，住房和城乡建设部将重点从5个方面入手，进一步推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，促进建筑业转型升级。

一是实施智能建造试点示范创建行动。在一些城市开展试点，建设一批示范项目，培育一批产业基地，加快完善智能建造支持政策，打造完整产业体系，培育智能建造新业态新模式。对试点中形成的好的做法经验，我们将及时总结推广。

二是加快推广建筑信息模型技术。构建数字设计体系，提高建筑方案创作水平和施工图设计精细化水平，促进设计、生产、施工协同，提升建筑品质。

三是大力发展装配式建筑。培育一批装配式建筑生产基地，建立以标准部品部件为基础的专业化、规模化、数字化生产体系，推动形成完整产业链，提升建筑工业化水平。提出力争到2025年，新建装配式建筑占比达到30%以上。

四是打造建筑产业互联网平台。鼓励建筑企业、互联网企业、科研院所等开展合作，打造建筑产业互联网平台等关键基础设施，加强信息共享和供需协调，提升建筑产业链整体效能。

五是推进建筑机器人典型应用。研发关键技术，编制相关标准，形成一批标志性建筑机器人产品，辅助和替代“危、繁、脏、重”的人工作业，提高工程建设机械化、智能化水平。

(责编：郭思邈、吕骞)