原标题：姜华:保险机构应发挥经济"减震器"和社会"稳定器"作用

2月23日，平安大讲堂在北京举办，本次活动的主题为“提升金融服务实体经济质效”。平安产险总监姜华表示，作为保险机构，应该充分发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，不断探索推出高质量的保险产品和服务，为经济社会发展提供更坚固的风险保障。

保险业保障安全生产。据姜华介绍，经过近14年的探索和实践，平安产险不断进行保险创新试点，在湖南、海南、广东、常州、苏州等安责险模式基础上，从科技应用创新、社会服务深化、保险功能升级三个方面，创新打造了“科技+服务+保险”安责险新模式，在安全管理基础上为事故预防增加一条新的安全生产防线。平安积极响应政策要求，发挥科技优势，开发安责险信息管理平台，进行安全监管线上化、数据可视化管理，实现政府、企业、保险机构、服务机构四方联动。截至2021年12月底，平安产险累计为超6万家企业提供防灾减损服务。

保险业服务实体经济。姜华表示，平安产险作为首台（套）和新材料保险补偿机制试点单位，不断创新首台（套）保险，帮助企业转移产品所带来的潜在质量风险和责任风险，从而激发制造企业的创新积极性。截至2021年底，平安产险承保国家和地方首台（套）、新材料保险项目合计超过2500个，为制造业企业提供超过3500亿元风险保障。

保险业助力乡村振兴。姜华认为，“三农”经济是实体经济的重要组成部分，是实现乡村振兴战略部署和进一步巩固脱贫攻坚成果的重要基础，是金融服务的重点对象。2021年，平安产险发起“乡风文明100行动”， 通过平安各机构党支部与乡村基层党组织党建共建，以乡村经济合作社组织为平台，通过社会金融组织的力量，加快农业农村现代化步伐。2021年平安产险已落地141个党建共建点，提供各类民生保障1.7亿元。以党建共建为基础，平安产险打造助力产业发展的“振兴保”模式，从“产前融资-产中风控溯源-产后平台协销”全流程帮扶产业“融资金、提效益、增保障”的新模式，与政府一同打造出保险深度参与、撬动产业发展、带动一方农户增收的产业振兴新模式。

(责编：曹淼、李源)