人民网北京2月24日电 （记者杜燕飞）针对近期铁矿石价格大幅上涨的异常情况，近日，国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局联合组织港口协会及部分港口企业召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本，防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。

国家发改委表示，将会同有关部门进一步加大市场监管力度，坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实维护市场正常秩序，保障铁矿石价格平稳运行。

记者梳理，自今年1月28日以来，针对近期铁矿石价格出现异动，国家发改委在不到一个月的时间里连续6次发声，并与市场监督总局等有关部门加大市场监管力度，保障铁矿石价格平稳运行。

随着国家发改委及相关部门对市场监管的加强，铁矿石价格高位调整。数据显示，截至2月23日国内期市下午收盘，铁矿石主力合约报700元/吨，下跌0.78%。若以2月11日收盘价805元/吨计算，其累计下跌幅度已达13%。

兰格钢铁发布的研究报告认为，铁矿石价格变动的主要因素是供需关系。需求方面，去年12月份开始部分钢厂复产，全国主要钢铁企业高炉开工率低位回升，对铁矿石价格形成一定带动，但复产力度相对不大，高炉开工率回升幅度不高，铁矿石需求并未大幅扩张。供应方面，海外主要矿山发运基本正常，自去年11月下旬至目前，国内铁矿石港口库存量大概保持在1.4亿吨左右，处于近两年来的高位水平，铁矿石市场供给相对宽松。

“本轮铁矿石价格大幅上涨，是在国内钢铁需求处于季节性淡季，限产仍有持续性、港口铁矿石库存保持高位下进行的，铁矿石市场基本面并不能形成对铁矿石价格快速上涨的支撑，因此，本轮上涨的炒作因素也不容低估。”兰格钢铁研究中心主任王国清表示，发改委近期监管、调研及告诫相关市场方，有助于市场各方正确对待，推进铁矿石市场稳定和维护正常秩序，铁矿石价格将理性回归。

“这些措施的实施表明了政府市场监管部门对维护市场秩序、遏制市场炒作、促进市场公平的坚定立场和态度，必将对产业链供应链稳定运行和健康发展起到积极作用。”中钢协表示，任何无视市场规律、非法干扰市场正常运行的行为和参与者，都应该得到纠正，并应为此付出代价。

中钢协认为，平稳有序的市场有利于产业链各方的长期利益，需要各方共同维护。矿山企业要诚信经营、按时履约；相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为；钢铁生产企业要加强自律，以供需平衡为原则，把握好采购节奏。

在业内人士看来，长效有力地加强监管是必要举措，尤其是要防止资本的过度投机。同时，更需要提高铁矿石资源保障能力，同时促进废钢资源的回收加工及利用，提升对铁矿石的替代能力。

“资源供给保障是钢铁产业发展的基础，特别是我国钢铁产业以高炉-转炉长流程为主，保障铁矿石供给是钢铁行业产业安全的重中之重。”冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，要完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制；明确资源多元化的保障思路，提升国内铁矿山发展水平，加大废钢资源的开发利用。

(责编：郭思邈、吕骞)