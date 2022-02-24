人民网北京2月24日电 （记者许维娜）“十四五”是实现碳达峰的关键期和窗口期，抓好节能减排工程有利于加快经济社会发展全面绿色转型，有利于进一步夯实碳达峰碳中和工作基础。住房和城乡建设部在落实碳达峰碳中和目标任务方面有何部署？

24日上午，国务院新闻办公室举行推动住房和城乡建设高质量发展新闻发布会。住房和城乡建设部副部长张小宏表示，近年来，住房和城乡建设部围绕绿色低碳发展，大力推进生活垃圾分类，开展绿色建筑创建行动，提高建筑节能强制性标准，推进绿色建造、政府采购绿色建材、北方地区清洁取暖等试点工作，取得了比较显著的成效，不仅形成了一批可复制可推广的经验做法，也为落实碳达峰碳中和目标任务奠定了良好的基础。

张小宏介绍说，去年，中央层面还印发了两个重要文件，一个是《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确提出要“提升城乡建设绿色低碳发展质量”。再一个是《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，要求转变“大量建设、大量消耗、大量排放”的建设方式，推动城乡建设绿色转型。

张小宏表示，下一步，住房和城乡建设部将按照党中央、国务院决策部署，抓紧推动出台城乡建设领域碳达峰实施方案，重点抓好几个方面的工作。

一是推动城市绿色低碳建设。首先要优化城市结构和布局，推动组团式发展，加强生态廊道建设，严格控制新建超高层建筑，加强既有建筑拆除管理。其次建设绿色低碳社区，加强完整社区建设，构建15分钟生活圈。最后大力发展绿色建筑，加快推进既有建筑节能改造，因地制宜推进建筑可再生能源应用，优化城市建设用能结构，推进绿色低碳建造。

二是打造绿色低碳乡村。通过构建自然紧凑的乡村格局，推进绿色低碳农房建设，加强生活垃圾污水治理，推广应用可再生能源等工作，全面促进乡村节能降碳。

三是强化保障措施。重点是要研究建立两个体系：一是建立城乡建设统计监测体系，编制城乡建设领域碳排放统计计量标准；二是构建考核评价指标体系。通过对碳排放量动态监测和对节能降碳工作的客观评价，形成有效激励和约束机制，共同推动实现城乡建设领域碳达峰碳中和目标。

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