丁怡婷

40个重点城市筹集保障性租赁住房94.2万套，预计可解决近300万新市民青年人的住房困难；农村低收入群体危房改造和抗震改造开工49.2万户；全国开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户……

24日，国务院新闻办举行发布会，公布了2021年住建领域的发展“成绩单”。租得起、住得好，是咱老百姓最朴素的愿望。2022年住建部还将从哪些方面发力？麻辣姐为您一一整理。

关键词1：保障性租赁住房，力争全年建设筹集240万套（间）

从合居到独住，从东六环到南四环，来北京5年的张彤搬了3次家。趁着工作变动，她选择在泊寓高立庄社区安家：“一直想找套可以长期租赁的住房。公寓配备了阅读区、影音区、环形跑道等设施，还有24小时保安执勤，住着很安心。”

“高立庄项目是利用集体土地建设的保障性租赁住房，由村集体提供土地经营权，企业节省了拿地成本，租金降低也有了空间。”泊寓北京区域负责人朱祥介绍。

保障性租赁住房坚持小户型、低租金，有利于帮助解决新市民、青年人住房困难。“北京、上海、广州、深圳等重点城市，都提高了新增保障性租赁住房的占比，普遍占新增住房供应量的40%至45%以上。”住房和城乡建设部副部长倪虹介绍，今年力争建设筹集保障性租赁住房240万套（间），将抓好落实土地支持政策、落实审批流程再造和简化、落实中央补助、落实税费优惠政策、落实水电气价格政策、落实金融政策支持等方面工作。

例如，对于利用非居住存量土地和非居住存量房屋来改建和建设保障性租赁住房的，取得项目认定书后，用水、用电、用气价格一律按照居民价格来执行；对保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度的管理等。

不仅如此，今年还将新筹集公租房10万套、棚户区改造120万套，并且加快推进长租房市场建设。

关键词2：村庄环境建设，尊重乡土风貌营造留住“乡愁”的环境

党的十八大以来，农村危房改造大力实施，柴扉简陋屋变成安全舒适的安居房。全国2341.6万建档立卡贫困户全部实现了住房安全保障，历史性解决了农村贫困人口住房安全问题。2021年，农村低收入群体危房改造和抗震改造开工49.2万户。

“去年云南、青海等地连续发生6级以上的地震，经过改造的农房经受住了地震的考验，没有发生整体性倒塌，也没有发生一起因房屋倒塌致人伤亡事件。”住房和城乡建设部副部长张小宏感慨，在调研当中，当地群众称改造加固后的农房是“保命房”。

尽管如此，当前我国农房的设计建造水平亟待提高，村庄建设仍然存在较多短板，迫切需要完善农房功能，提高农房品质。2021年，住房和城乡建设部等部门印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，从坚持“避害”的选址原则、提升农房设计建造水平、提升村容村貌、推进供水入农房等方面提出了具体要求。

比如，在农房建设方面，提出精心调配空间布局，逐步实现寝居分离、食寝分离和净污分离。新建农房要同步设计卫生厕所，因地制宜推动水冲式厕所入室。因地制宜解决日照间距、保温采暖、通风采光等问题，促进节能减排。鼓励利用乡土材料，选用装配式钢结构等安全可靠的新型建造方式。

“下一步，我们将指导各地尽快制定当地具体的实施方案，结合当地实际，细化农房和村庄建设现代化的相关要求；根据地理位置、地形地貌、经济条件、文化传承、村庄类型等要素，选择有代表性的村庄组织开展试点，探索并推广可复制的经验做法。”张小宏介绍。相信不久的将来，会出现更多生态友好、环境友好和邻里友好，不挖山填湖，不破坏水系，不砍老树，营建自然、紧凑、有序的农房群落。村庄环境建设更加尊重乡土风貌和地域特色，营造留住“乡愁”的环境。

关键词3：城镇老旧小区改造，各地已加装电梯5.1万部、增设养老等各类社区服务设施3万多个

城镇老旧小区改造既是实实在在的民生工程，又是潜力巨大的发展工程。2019年至2021年，全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个，惠及居民超过2000万户。在各地改造过程中，共提升和规整水电气热信等各类管线15万公里，加装电梯5.1万部，增设养老等各类社区服务设施3万多个。

城镇老旧小区改造最大的特点是“哪里不行改哪里、缺什么补什么”，通过充分利用闲置房屋、空闲边角地等进行适老化等改造、增加社区服务设施，不仅保留了老社区的历史记忆，也促进了餐饮、便利店等社区服务业发展，既拉动了投资也刺激了消费，老旧小区呈现新气象。

张小宏介绍，下一步将会同有关部门，强化协调配合，压实地方主体责任，继续深入扎实有序地推进城镇老旧小区改造工作。一是有序实施改造计划。充分尊重群众意愿，统筹抓好新开工项目和往年开工的续建项目建设，切实抓好工程质量；二是探索可持续推进模式。支持各地继续在吸引市场力量参与、多渠道筹措改造资金、完善配套政策制度等方面加快探索；三是加强督促指导。进一步完善巡回调研和帮扶指导机制，及时总结推广各地好经验、好做法和可复制的政策机制。

小区之外，经过多年的高速度、大规模建设，城市燃气、供水等基础设施也积累了不少风险隐患，城市内涝、燃气爆炸等灾害事故频发多发。如何保障城市安全？

据介绍，去年共排查整治城乡建设领域安全生产隐患77万个，整治城市燃气安全隐患38.6万处。今年将继续推进燃气等城市管道老化更新改造重大工程，力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里。同时，还将有序推进城市供水、排水、供暖管网改造、防涝设施建设、生活垃圾处理设施建设。

关键词4：房地产市场，坚决有力处置个别房地产企业因债务违约所引发的房地产项目逾期交付风险

房地产市场稳定发展和运行是社会普遍关心的话题。“2021年围绕着稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施了房地产长效机制，市场情况总体是平稳的。”倪虹介绍。

一是住房成交量保持正增长。去年全年商品住宅销售面积达到15.65亿平方米，为近几年来的新高，同比增长1.1%。

二是房价涨幅有所回落。去年70个大中城市，一手房和二手房销售价格分别上涨2%和1%，涨幅比2020年回落1.7和1.1个百分点。

三是房地产开发投资保持正增长。去年房地产开发投资达14.8万亿元，同比增长4.4%；其中住宅投资同比增长6.4%。

四是去化周期仍处在合理区间。一般而言，去化周期12个月到18个月比较正常，去年年底为14.1个月。

“今年将毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，继续稳妥实施房地产长效机制，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，持续整治规范房地产市场秩序。”倪虹说，下一步要完善市场监管新机制，大力整治房地产开发、交易、租赁、物业服务中的违法违规行为，把人民群众的合法权益切实维护好。

(责编：王仁宏、初梓瑞)