2021年全社会研发投入达2.79万亿元，同比增长14.2%；“天问”探火、“羲和”探日、“神舟”“天和”遨游星河；“祖冲之二号”和“九章二号”实现量子优越性，“海斗一号”成功实现万米下潜和科考应用……

下好科技创新“先手棋”，全国科技界取得哪些重大突破？加快建设战略科技力量，坚持科技创新和体制机制创新“双轮驱动”，有哪些新进展？2月25日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，科技部负责人围绕当前科技创新的热点问题进行了解答。

全社会研发投入达2.79万亿元

创新能力综合排名升至世界第12位

2021年是党和国家历史上具有重要意义的一年，也是“十四五”开局之年。科技部部长王志刚介绍，全国科技界坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，充分发挥科技在推动高质量发展、构建新发展格局、践行新发展理念中的重要作用，有力支撑北京冬奥、疫情防控等国家重大战略任务，创新驱动发展取得新成效。

2021年，我国全社会研发投入达2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度增长到2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第12位，成功实现“十四五”良好开局。

面向世界科技前沿，支持探索基础科学和前沿技术，涌现一批原创性重大成果；面向经济主战场，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，不断壮大发展新动能；面向国家重大需求，坚持目标导向，加强研发任务的整体设计，以科技为逻辑起点和核心要素，围绕国家重大需求提供关键解决方案；面向人民生命健康，坚持人民至上、生命至上，把增强人民群众的健康福祉作为科技研发的重要导向。

“我们坚持‘四个面向’强化研发部署，加强基础研究、技术创新、成果转化和产业化等创新活动的全链条部署，增强了经济社会发展的内生动力。”王志刚说。

围绕提升体系化能力

加快建设战略科技力量

2021年，全国重点实验室重组稳步推进，中国特色的国家实验室体系加快构建；高水平研究型大学的科技创新组织化程度进一步提高，科研院所改革不断深化，研究路线选择、人员绩效评价等自主权不断扩大；企业创新主体地位有效提升，企业研发经费占全社会研发经费比重超过四分之三，高新技术企业数量达33万家……

“我们围绕提升体系化能力加快建设战略科技力量。强化创新主体的系统布局，使各支科研力量各就其位、统筹联动、形成合力。”王志刚说。

北京中关村、武汉东湖、上海张江……目前，国家高新区集聚了全国约三分之一的高新技术企业，培养壮大了一批世界级的产业集群。科技部副部长邵新宇表示，国家高新区现在已经成为科技的聚集地，也是创新的孵化器，更是培育发展高新技术企业和产业的重要载体。

数据显示，经初步核算，2021年全国169家国家级高新区预计全年营业收入超过48万亿元，同比增长12%左右。利润总额4.2万亿元，同比增长17%左右。

坚持科技创新和体制机制创新“双轮驱动”

科技进步法时隔14年完成第二次修订，国家重大科技决策咨询制度落地运行，科技评价加快改革步伐有效激发科研人员创新活力，“揭榜挂帅”、首席科学家负责制等一批项目管理改革探索不断深化……

科技创新与体制机制创新如同“车之双轮”“鸟之两翼”，必须一起抓。科技部始终坚持科技创新和体制机制创新“双轮驱动”，统筹推进重点改革任务。

党的十八大以来，科技体制改革工作始终围绕建设创新型国家和世界科技强国目标，坚持以深化改革来激发科技创新的活力，全面推动《深化科技体制改革实施方案》143项重点任务全面落实，重点领域和关键环节的改革取得多点突破。2022年1月1日，新修订的科技进步法正式施行，将这些改革成果全面上升到国家法律制度层面。

谈及科技体制改革的突出特点，科技部副秘书长贺德方介绍，一是持续完善重大科技任务的组织实施机制，二是建立了贯穿科研活动全链条的政策体系，三是形成覆盖企业全生命周期的普惠性创新政策，四是健全科研人员全职业生涯激励制度，五是优化了科研的学术环境。

（据新华社北京2月25日电 记者陈芳、胡喆）

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